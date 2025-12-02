Η AEK κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 2-3 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας την Κυριακή το βράδυ σταματώντας ένα πολύ κακό σερί που είχε στα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς είχε ηττηθεί σε συνολικά εννέα: σε επτά με προπονητή τον Αλμέιδα και σε δύο με προπονητή τον Νίκολιτς. Το ντέρμπι μας υπενθυμίζει δύο ποδοσφαιρικά αξιώματα. Το πρώτο, ότι όταν μία ομάδα συνηθίζει να κερδίζει, αυτό κάποια στιγμή θα το εισπράξει επικρατώντας ακόμη και σε ματς στα οποία μπορεί να έχει μπλέξει μόνη της: αυτό συνέβη με την ΑΕΚ που στη Λεωφόρο προηγήθηκε με 0-2 για να πάρει τελικά το ματς στις καθυστερήσεις με πέναλτι-γκολ του Γιόβιτς, σε μία στιγμή μάλιστα που τελούσε υπό ταραχή.

Το δεύτερο αξίωμα είναι ότι κανένας προπονητής, όσο καλός και ακριβώς αν είναι, δεν είναι δυνατόν να διορθώσει δομικά προβλήματα μιας ομάδας όταν μάλιστα την αναλαμβάνει ενώ η σεζόν έχει αρχίσει. Αυτό συμβαίνει και με τον Ράφα Μπενίτεθ, που έχοντας ηττηθεί σε δύο από τα τέσσερα παιχνίδια που έχει δώσει με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα βλέπει την ομάδα του να απομακρύνεται από την κορυφή πολύ νωρίς βέβαια.

Στόπερ

Τη νίκη της ΑΕΚ στη Λεωφόρο τής την έδωσαν βασικά οι στόπερ του Παναθηναϊκού, οι οποίοι έκαναν και οι τρεις ένα παιχνίδι καταστροφικό. Ο Γεντβάι κρατάει on side τους παίκτες της AEK στη φάση του 0-1 καθώς έχει «κολλήσει», την ώρα που οι συμπαίκτες του βγαίνουν. Στο τέλος του ημιχρόνου ένα δικό του λάθος στη μεσαία γραμμή επιτρέπει στον Μάνταλο να ενορχηστρώσει την αντεπίθεση της ΑΕΚ που ολοκληρώνεται με το πέναλτι που κερδίζει και εκτελεί ο Γιόβιτς για το 0-2: το κάνει ο δεύτερος στόπερ του ΠΑΟ, ο Τουμπά, που στη συνέχεια αποβάλλεται.

Ο τρίτος της παρέας, ο Πάλμερ Μπράουν, κρατά το χειρότερο για το τέλος. Στις καθυστερήσεις κι ενώ ο ΠΑΟ έχει ισοφαρίσει σε 2-2 και η ΑΕΚ αγωνίζεται κι αυτή με παίκτη λιγότερο, μπερδεύεται με τον τερματοφύλακα Ντραγκόφσκι που υποπίπτει σε πέναλτι. Ο Γιόβιτς δίνει στην ΑΕΚ μια νίκη που η Ενωση την άξιζε απλά γιατί οι παίκτες της λάθη έκαναν λιγότερα. Τα τρία στόπερ του Μπενίτεθ βρέθηκαν σε κακή βραδιά. Αλλά κι ο ισπανός προπονητής δεν είχε τη δική του καλύτερη.

Απλοϊκά

Ο Μπενίτεθ προσεγγίζει τα ματς κάπως απλοϊκά, πιθανότατα γιατί η ομάδα που έχει στα χέρια του δεν είναι δική του. Παίζει π.χ. με τρία στόπερ διότι θέλει ο ΠΑΟ να είναι καλυμμένος στα μετόπισθεν: ο Ισπανός μοιάζει να πιστεύει πως αυτό αρκεί καθώς ένα γκολ θα το βρει. Συνέβη με τη Στουρμ Γκρατς την περασμένη Πέμπτη και ο Μπενίτεθ το επανέλαβε χωρίς να προσμετρήσει ότι κόντρα στους Αυστριακούς ο ΠΑΟ κέρδισε, αλλά, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν ελάχιστα παραγωγικός.

Ο Μπενίτεθ θα το καταλάβει σιγά σιγά κι αυτός ότι το πρωτάθλημά μας δεν είναι τόσο απλό όσο μοιάζει, κυρίως γιατί οι αγωνιστικές συμπεριφορές των ομάδων είναι από αγωνιστική σε αγωνιστική ολότελα διαφορετικές. Ο Μπενίτεθ ήρθε εδώ έχοντας δουλέψει σε πρωταθλήματα που η ταυτότητα της κάθε ομάδας είναι ξεκάθαρη: στην Ιταλία, στην Αγγλία, στην Ισπανία έτσι συμβαίνει.

Οχι όμως εδώ. Εδώ μια ομάδα στα ντέρμπι έχει εντελώς διαφορετική στρατηγική: ο Νίκολιτς τον αιφνιδίασε εμφανίζοντας μια ΑΕΚ που ο Μπενίτεθ δεν την περίμενε. Αν την περίμενε, ούτε τρία στόπερ θα χρησιμοποιούσε, ούτε θα έβαζε πάλι τον Μπακασέτα ως «οκτάρι» (κάτι σαν «μέσα αριστερά»), ούτε θα χρησιμοποιούσε τον Ζαρουρί στην παράξενη για αυτόν θέση του «μπακ-χαφ». Θα κάλυπτε καλύτερα τις πλάγιες γραμμές, θα παρουσίαζε μια ομάδα πιο σφικτή στη μεσαία γραμμή, θα φρόντιζε να περιορίσει πιο πολύ τον Γιόβιτς.

Κλειδί

Ο Γιόβιτς είναι ο παίκτης-κλειδί της φετινής ΑΕΚ. Ο Σέρβος είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα που ήρθαν εδώ το περασμένο καλοκαίρι. Είναι όμως κι ένα από τα πιο μεγάλα στοιχήματα. Πέρυσι στη Μίλαν αγωνίστηκε λίγο και έκανε δύο χειρουργικές επεμβάσεις. Το καλοκαίρι δεν έβρισκε ομάδα να του δείξει εμπιστοσύνη. Η ΑΕΚ το έκανε. Προχθές πέτυχε τρία γκολ και έκανε τη διαφορά ακόμα κι αν τα δύο από αυτά ήρθαν από εκτελέσεις πέναλτι. Δεν είναι εύκολο ένα πέναλτι που πρέπει να γίνει γκολ στο 95′ π.χ. Ο Σφιντέρσκι που έχασε ένα νωρίς νωρίς, το οποίο θα μπορούσε να αλλάξει και το ματς, αυτό το γνωρίζει πολύ καλά.

Άδικη

Οπως όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θα αλλάξει την αγαπημένη του πρακτική να διαμαρτύρεται στους διαιτητές σε κάθε ευκαιρία, κάνοντας μάλιστα συγκρίσεις ανάμεσα σε αποφάσεις που δεν έχουν καμία σχέση. Στη Λιβαδειά επιτέθηκε στον διαιτητή Τάσο Σιδηρόπουλο γιατί έδωσε πέναλτι στον Ολυμπιακό στο ματς με τον Ατρόμητο, ενώ δεν έδωσε ένα στον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Πέρα από το γεγονός ότι οι φάσεις δεν έχουν καμία σχέση, το να λες ότι ένας διαιτητής έκανε λάθος την προηγούμενη εβδομάδα και να του ζητάς να κάνει ένα λάθος και υπέρ της δικής σου ομάδας έχει πλάκα.

Όπως αστείο είναι και η σύγκριση της φάσης της αποβολής του Μεϊτέ με μια φάση μη αποβολής του Σιώπη για φάουλ στον Κωνσταντέλια στο πρόσφατο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Οι δύο φάσεις δεν έχουν την παραμικρή σχέση. Είναι δε άδικη η επίθεση στον Σιδηρόπουλο γιατί αυτός στο πρόσφατο ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός άφησε τον Παναιτωλικό στην Τούμπα με παίκτη λιγότερο αποβάλλοντας έναν παίκτη αυστηρότατα.

Ξέρουν

Ο Λουτσέσκου το κάνει ρίχνοντας μια ματιά στο πρόγραμμα: ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του δύο ματς με τον Αρη (ένα για το Κύπελλο κι ένα για το πρωτάθλημα) και θέλει να επηρεάσει αποφάσεις. Αλλά στα ματς αυτά θα ‘ρθουν ξένοι διαιτητές: το σόου στη Λιβαδειά έχει μηνύματα χωρίς παραλήπτες.

Οι έλληνες διαιτητές τα μηνύματα μια χαρά τα παίρνουν: ο Φωτιάς π.χ. έστειλε στο VAR τον Σιδηρόπουλο για να ξαναδεί την αποβολή του Μεϊτέ κάνοντας δημόσιες σχέσεις με τον ΠΑΟΚ. Αλλά οι Γερμανοί (ή όποιοι άλλοι έρθουν για τα ντέρμπι ΠΑΟΚ – Αρης) αυτά που λέει ο Λουτσέσκου δεν θα τα μάθουν ποτέ. Κι αν τους τα πουν μάλλον θα γελάσουν. Ξέρουν άλλωστε οι άνθρωποι ότι για να έρχονται εδώ να διευθύνουν ματς, αυτό συμβαίνει γιατί οι Ελληνες έχουν με τη διαιτησία μια τρέλα. Οση κι ο ρουμάνος προπονητής…