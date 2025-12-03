Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι ανάμεσα σε αγρότες του μπλόκου των Σερρών και δυνάμεις της Αστυνομίας, κατά την προσπάθειά τους να αποκλείσουν το τελωνείο του Προμαχώνα.

Στον κόμβο του Κιάτου σημειώθηκε μικροένταση ανάμεσα σε ορισμένους από αυτούς και αστυνομικούς.

Την ίδια ώρα, αγρότες που διαμαρτύρονται στον Λευκώνα Σερρών κατάφεραν να περάσουν το μπλόκο της Αστυνομίας και κινούνται προς το τελωνείο του Προμαχώνα, με στόχο να ενισχύσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι κλούβες της Αστυνομίας είχαν αποκλείσει την Εθνική Οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ πίσω τους είχαν παραταχθεί διμοιρίες των ΜΑΤ. Το κομβόι των τρακτέρ σταμάτησε προσωρινά όταν αντίκρισε τον φραγμό.

Στη συνέχεια, αγρότες κατέβηκαν πεζοί από τα οχήματά τους και ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση με τους επικεφαλής της Αστυνομίας. Προσπάθησαν να παρακάμψουν το μπλόκο και τελικά τα κατάφεραν, περνώντας μέσα από χωράφια που βρίσκονταν εκατέρωθεν της Εθνικής Οδού.

Έτσι, συνεχίζουν την πορεία τους προς το τελωνείο του Προμαχώνα, όπου σχεδιάζουν νέο αποκλεισμό. Παρά την ένταση, η Αστυνομία δεν προχώρησε σε περαιτέρω ενέργειες, με τις κλούβες και τις διμοιρίες των ΜΑΤ να παραμένουν στις θέσεις τους.