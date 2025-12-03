Μέτωπο κοινής δράσης συγκροτούν πλέον διαφορετικοί κλάδοι στη Θεσσαλονίκη, στοιχίζοντας τις δυνάμεις τους δίπλα στους αγρότες.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στο μπλόκο των Μαλγάρων επί της ΠΑΘΕ, όπου σήμερα κατέφθασαν εκατοντάδες επαγγελματίες για να συμπαρασταθούν στον αγώνα του πρωτογενούς τομέα.

​Συγκεκριμένα, στο σημείο έφτασαν περίπου 100 ταξί και 60 φορτηγά παραγωγών λαϊκών αγορών, ενώνοντας τη φωνή τους με τα τρακτέρ που κρατούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα.

​Απέναντι στην πολιτική που εξοντώνει τους μικρομεσαίους

​«Μαζευτήκαμε εδώ, δεύτερη μέρα της 48ωρης απεργίας, να πάμε όλοι μαζί στο μπλόκο των αγροτών στα Μάλγαρα» δήλωσε εκπρόσωπος των αυτοκινητιστών.

​Όπως τόνισε, η κίνηση αυτή έχει στόχο να αναδείξει τα κοινά προβλήματα: «Περιμένουμε να έρθουν και οι άνθρωποι των λαϊκών αγορών. Λαϊκές αγορές, ταξί και αγρότες ενώνουν σήμερα τις δυνάμεις τους. Αύριο μεθαύριο θα ενώσουν κι άλλοι φορείς τις δυνάμεις τους απέναντι στην πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση στους μικρομεσαίους».

​Ο ίδιος αναφέρθηκε και στα ειδικά προβλήματα του κλάδου των ταξί, όπως η υποχρεωτικότητα της ηλεκτροκίνησης και τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, υπογραμμίζοντας πως «όλη τη μικρομεσαία τάξη θέλουν να την ακουμπήσουν».

​Σημειώνεται ότι οι ιδιοκτήτες ταξί διανύουν τη δεύτερη μέρα πανελλαδικής απεργίας με βασικό αίτημα την παράταση της υποχρεωτικότητας της ηλεκτροκίνησης έως το 2035, ενώ σε απεργία βρίσκονται και οι πωλητές λαϊκών αγορών αντιδρώντας στο ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής.

