Mε αμείωτη ένταση συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες, κλείνοντας κρίσιμους οδικούς άξονες της χώρας.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από όλο τον Νομό Σερρών έφτασαν με τα τρακτέρ τους λίγο πριν από τις 12:00 στη διασταύρωση Σιδηροκάστρου, στον κόμβο του Λευκώνα.

Στο σημείο βρίσκονταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, όπως και σε άλλα κομβικά σημεία της Ε.Ο. Σερρών–Προμαχώνα. Οι αστυνομικοί είχαν τοποθετήσει τρεις κλούβες των ΜΑΤ κάθετα στο οδόστρωμα, κλείνοντας τον δρόμο και εμποδίζοντας την πορεία των αγροτών προς τον Προμαχώνα.

Παρά τα εμπόδια, οι αγρότες κατάφεραν να διασπάσουν το μπλόκο και συνεχίζουν την πορεία τους προς τον Προμαχώνα.

Φωτογραφίες από το μπλόκο στις Σέρρες

Μικροεπεισόδια στο Κιάτο

Μικροεπεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της σημερινής κινητοποίησης και στον κόμβο του Κιάτου.

Χαλκιδική: Στον κόμβο της Τρίγλιας συγκεντρώνονται αγρότες και κτηνοτρόφοι

Στον κόμβο της Τρίγλιας ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται από το πρωί, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Χαλκιδικής, σε συνέχεια της χθεσινοβραδινής τους απόφασης.

«Μετράμε δυνάμεις και την Παρασκευή 5/12 θα αποφασίσουμε όλοι μαζί τον τρόπο κινητοποίησής μας», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Νέων Σιλάτων Δημήτρης Παπαπαδάκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόσφατη πληρωμή της προκαταβολής ήταν το έναυσμα για να βγουν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα στους δρόμους, αφού, όπως είπε, οι παραγωγοί διαπίστωσαν ποσά μειωμένα κατά 35% έως 40% σε σχέση με τις προσδοκίες τους.

Ανέφερε ακόμη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι ίδιοι οι παραγωγοί, η πληρωμή για την επιτραπέζια ελιά Χαλκιδικής κινείται στο 25% με 30% του καρπού, δηλαδή σε επίπεδο προκαταβολής από τους εμπόρους, όπως είπε.

Στο μεταξύ, όπως είπε, ο ίδιος θα συμμετάσχει σε σύσκεψη που θα γίνει το βράδυ στην Επανομή και στην οποία θα συμμετάσχουν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, που προτίθενται να στήσουν αγροτικό μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια». Στη σημερινή σύσκεψη αναμένεται να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για την ημέρα, τον τρόπο και τη μορφή των κινητοποιήσεών τους.

Λάρισα: Ενισχύεται διαρκώς το μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια – Κλειστή παραμένει η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, με τους αγρότες να μελετούν το ενδεχόμενο αποκλεισμού και των παρακαμπτήριων οδών.

Συγκεκριμένα στο μπλόκο της Νίκαιας υπάρχουν πάνω από 1.000 τρακτέρ, με τον αυτοκινητόδρομο κλειστό και στα δύο ρεύματα. Στο μπλόκο Ε-65 έχουν παραταχθεί πάνω από 2.000 τρακτέρ, σχηματίζοντας ουρά μεγαλύτερη των δύο χιλιομέτρων. Την ίδια ώρα, αναμένεται νέο μπλόκο από τον κόμβο Μεγαλοχωρίου.

Συνολικά, μόνο στη Θεσσαλία βρίσκονται πάνω από 4.000 τρακτέρ, αριθμός που αυξάνεται καθημερινά. Στο σημείο φτάνουν συνεχώς νέα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, ενώ το επόμενο εικοσιτετράωρο αναμένονται επιπλέον αφίξεις, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή.

Οι αγρότες του Θεσσαλικού μπλόκου έχουν αποφασίσει να παραμείνουν στο σημείο, ενώ απευθυνόμενοι στην κυβέρνηση διεκδικούν λύσεις στα βασικά αιτήματα: Το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων και την ανάγκη άμεσης καταβολής των ενισχύσεων.

Παράλληλα, οι αγρότες προετοιμάζονται για να πραγματοποιήσουν κινητοποίηση στο κέντρο της πόλης την Πέμπτη, ενόψει της δίκης της 4ης Δεκεμβρίου για τους συναδέλφους τους που συνελήφθησαν στα πρόσφατα επεισόδια, με στόχο να εκφράσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη, κτηνοτρόφι της περιοχής πραγματοποίησαν συομβολική διαμαρτυρία στην Κεντρική πλατεία Λάρισας, ρίχνοντας γάλα, άχυρα και καλαμπόκι μπροστά στο Δικαστικό Μέγαρο. Με αυτή την κίνηση θέλησαν να αναδείξουν τη δυσκολία της παραγωγής, το αυξημένο κόστος και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά και να τονίσουν ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί ζωντανό και αναγκαίο κομμάτι της κοινωνίας.

Ημαθία: Αποκλεισμός στον κόμβο Νησελίου από αγρότες της Αλεξάνδρειας

Λίγο πριν από τις 10:30 το πρωί έφτασαν στον κόμβο Νησελίου, επί της Εγνατίας Οδού, οι αγρότες της Αλεξάνδρειας Ημαθίας και προχώρησαν άμεσα στον αποκλεισμό του ρεύματος προς Βέροια, ανεβάζοντας πάνω στο οδόστρωμα τα τρακτέρ τους. Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «είναι άγνωστο το πότε θα ανοίξουμε τον δρόμο».

Επισημαίνεται ότι, παρά τον αποκλεισμό, οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ υπενθυμίζεται ότι από την 1η Δεκεμβρίου παρατάσσουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα στην είσοδο της Αλεξάνδρειας.

Καρδίτσα: Ενισχύεται το μπλόκο του Ε65

Στο μπλόκο του Ε65 παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας, το οποίο ενισχύεται και με τρακτέρ, τόσο από άλλα χωριά του νομού Καρδίτσας, όσο και από γειτονικούς νομούς. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας, στο δημοτικό σχολείο Ματαράγκας αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, συλλαλητήριο – διαμαρτυρία των αγροτών έξω από το δικαστικό μέγαρο Καρδίτσας, όπου δικάζονται αγρότες για περσινές κινητοποιήσεις, ενώ συμπαράσταση θα υπάρξει και αύριο στο δικαστικό μέγαρο Λάρισας.

Τελωνείο των Κήπων: Διακοπή κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών λόγω μπλόκων

Η διακοπή κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών στο Τελωνείο των Κήπων συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα και επ’ αόριστον. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, προχώρησαν από το απόγευμα της Δευτέρας σε αποκλεισμό της εισόδου στη χώρα από την Τουρκία, καθώς και της εξόδου προς τη γείτονα για τα φορτηγά διεθνών μεταφορών.

Όπως διευκρινίζεται, η κυκλοφορία όλων των υπόλοιπων οχημάτων διεξάγεται κανονικά, χωρίς προβλήματα ή καθυστερήσεις στα σύνορα.

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία – Τι αποφάσισαν οι συνελεύσεις τους

Στα μπλόκα που έχουν στηθεί τις τελευταίες ημέρες σε κομβικά σημεία της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας παραμένουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, με την παρουσία τους να ενισχύεται καθημερινά.

Στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Αθήνας, αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής κρατούν από την 1η Δεκεμβρίου κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά. Από χθες, στο πλευρό τους βρίσκονται αυτοκινητιστές με τα φορτηγά τους, ενώ σήμερα αναμένονται και ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι πραγματοποιούν 48ωρη απεργία έως το πρωί της Πέμπτης, στις 05:00.

Σε ισχύ παραμένει και το μπλόκο στο τελωνείο Ευζώνων, στα σύνορα Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, το οποίο στήθηκε επίσης την 1η Δεκεμβρίου. Αγρότες του Δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς της εισόδου και της εξόδου, επιτρέποντας τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα και οχημάτων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι κινητοποιήσεις στο σημείο πραγματοποιούνται κυρίως το μεσημέρι και το βράδυ, με τρίωρες διακοπές κυκλοφορίας. Σήμερα αναμένονται στο σημείο και αγρότες από τα Γιαννιτσά Πέλλας, οι οποίοι αποφάσισαν χθες να συγκεντρωθούν στον κόμβο Παραλίμνης και στη συνέχεια να κινηθούν προς το τελωνείο.

Παραμένει (από 1/12) το μπλόκο στην είσοδο της Χαλκηδόνας, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, με τις κινητοποιήσεις να πραγματοποιούνται συνήθως τις μεσημβρινές ώρες και να περιλαμβάνουν τρίωρο αποκλεισμό.

Νέα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στήθηκαν την Τρίτη στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας, καθώς και στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, όπου συμμετέχουν και μελισσοκόμοι.

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, αγρότες και κτηνοτρόφοι από Γρεβενά, Κοζάνη και Καστοριά θα συγκεντρωθούν με τα τρακτέρ τους στην Μπάρα Σιάτιστας, στην Εγνατία Οδό, προχωρώντας στη δημιουργία κοινού μπλόκου