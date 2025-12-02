Μπορεί με τιμές και δόξα να έγινε το καλοκαίρι η παραχώρηση του ΣΕΦ στον Ολυμπιακό, αλλά αφενός δεν έχει υπογραφεί ακόμα η σύμβαση της διοίκησης με την ΚΑΕ και αφετέρου η πολιτεία έχει ακόμα τις εκκρεμότητες της ενεργειακής αναβάθμισης του Σταδίου όπως είχε δεσμευτεί στην ανακοίνωση παραχώρησης του ΣΕΦ στην ΚΑΕ.

Χαρακτηριστικά αναφερόταν στο συγκεκριμένο κομμάτι:

«Το Ελληνικό Δημόσιο θα μεριμνήσει για τη διενέργεια εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης και αναγκαίων συντηρήσεων του κτιρίου. Στη συμφωνία του Ελληνικού Δημόσιου με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία θα συμμορφώνεται με το ενωσιακό δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων, δεν περιλαμβάνεται η μετατροπή του γηπέδου από γήπεδο στίβου σε γήπεδο μπάσκετ, η οποία θα επιβαρύνει αποκλειστικά την πλευρά της ΚΑΕ Ολυμπιακός που έχει εκπονήσει ολοκληρωμένη μελέτη για τον σκοπό αυτό».

Όμως υπάρχουν και οι εργαζόμενοι, που μειώνονται συνεχώς όλα αυτά τα χρόνια και με τις συνταξιοδοτήσεις, οι οποίοι βρίσκονται στη μέση μιας διαδικασίας που δεν έχει ολοκληρωθεί

και καλούνται πολλές φορές να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά.

Εξ ου και η σημερινή τους επιστολή ανακοίνωση προς τον κο Βρούτση, την οποία και δημοσιεύουμε:

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Σ.Ε.Φ

Ν. Φάληρο 2/12/2025

Προς :

Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας

Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΥΤΣΗ

Κύριε Υπουργέ,

Η κατάσταση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας δεν πάει άλλο. Το προσωπικό έχει αποδεκατιστεί σε βαθμό που δεν μπορούν πλέον να καλυφθούν ούτε οι στοιχειώδεις λειτουργικές ανάγκες του οργανισμού, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις μας όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Σήμερα υπηρετούν μόλις 54 υπάλληλοι. Υπάρχουν μόνο δύο ηλεκτρολόγοι (ο ένας υπό συνταξιοδότηση), τρεις εργάτες τεχνικού προσωπικού, κανένας μηχανικός συντηρητής, και ένας μόνο υδραυλικός για όλες τις βλάβες. Το ΣΕΦ λειτουργεί χωρίς ηλεκτρολόγο-μηχανολόγο, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τόσο τη λειτουργία του όσο και τη σωματική ασφάλεια των εργαζομένων.

Απλές βροχοπτώσεις προκαλούν σημαντικές πλημμύρες στην κεντρική αρένα, τις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε με ελάχιστα μέσα και ανύπαρκτο προσωπικό. Η αδυναμία

συντήρησης εγκαταστάσεων (καυστήρων, φωτισμού, υδραυλικών, διοικητικών διαδικασιών) έχει πλέον καταστήσει το ΣΕΦ πρακτικά μη λειτουργικό.

Παρά τις επανειλημμένες ενημερώσεις μας και τις συνεχείς αιτήσεις για προκήρυξη διαγωνισμού ΑΣΕΠ, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια. Η προχειρότητα με την οποία παραχωρήθηκε το Στάδιο, χωρίς πρόβλεψη για τις απαραίτητες οργανικές θέσεις,

έχει δημιουργήσει συνθήκες επικίνδυνες και μη βιώσιμες.

Σας καλούμε να αναλάβετε άμεσα τις ευθύνες που αναλογούν στο Υπουργείο και να προχωρήσετε στις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες, ώστε το ΣΕΦ να μπορέσει να λειτουργήσει ξανά όπως αρμόζει στην ιστορία και τον ρόλο του στον ελληνικό αθλητισμό.

Αναμένουμε τις άμεσες κινήσεις σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Καββαδίας

Ο Γενικός Γραμματέας Κώστας Θανόπουλος