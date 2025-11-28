Το ΣΕΦ αντιμετωπίζει ξανά σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία, καθώς η οροφή του στάζει σε πολλά σημεία και πλημμύρισε το κλειστό γήπεδο στο Φάληρο. Το φαινόμενο δεν είναι νέο, καθώς κατά τους τελευταίους μήνες παρατηρείται επανειλημμένα κάθε φορά που υπάρχει έντονη βροχόπτωση στην Αττική.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός παραμένει ενοικιάστρια του ΣΕΦ, καθώς η πλήρης μεταβίβαση της ιδιοκτησίας δεν έχει ολοκληρωθεί, παρά τη συμφωνία με την κυβέρνηση. Το γεγονός αυτό προκαλεί προβλήματα στο ξύλινο παρκέ και στο ηλεκτρολογικό δίκτυο του γηπέδου.

Οι υπεύθυνοι του ΣΕΦ έχουν λάβει μέτρα για να περιορίσουν τις ζημιές και να εξασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, όπως συνέβη και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταε Κβο Ντο, που λίγο έλειψε να αναβληθεί λόγω της πλημμύρας.