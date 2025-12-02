Σε διοικητικά πρόστιμα ύψους 11.350 ευρώ υπέπεσε ένας 16χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα και αγνόησε σήμα αστυνομικών να σταματήσει. Στην προσπάθειά του να διαφύγει, ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, θέτοντας σε κίνδυνο άλλους οδηγούς.

Μετά από άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας, ο ανήλικος συνελήφθη και κατηγορείται για διακεκριμένη κλοπή, επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, στην περιοχή της δυτικής εισόδου της πόλης.

Από τον έλεγχο των αρχών προέκυψε ότι ο 16χρονος δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι τον προηγούμενο μήνα είχε αφαιρέσει ακόμη δύο δίκυκλες μηχανές, οι οποίες εντοπίστηκαν κοντά στο σπίτι του.

Μαζί με τον ανήλικο συνελήφθη και ο 48χρονος πατέρας του, κατηγορούμενος για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Οι δύο τους οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τα περαιτέρω.