Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη σήμερα ένας 32χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για σωματική βλάβη, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, «ο κατηγορούμενος, κατά τη διενέργεια ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της πόλης, επιτέθηκε απρόκλητα με τα χέρια του σε βάρος αστυνομικού με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει, ενώ συνέχισε την επίθεση και αφού ο αστυνομικός είχε πέσει στο έδαφος».

Όπως αναφέρεται, ο άνδρας «αντιστάθηκε σθεναρά», γεγονός που οδήγησε τους αστυνομικούς «να χρησιμοποιήσουν την απολύτως απαραίτητη βία για να τον ακινητοποιήσουν».

Ο τραυματισμένος αστυνομικός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.