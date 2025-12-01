Η Αστυνομία ταυτοποίησε δύο άτομα για τη συμμετοχή τους στην επίθεση με συνθήματα και ρίψη φέιγ-βολάν στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Στράτου Σιμόπουλου, που σημειώθηκε πριν από δέκα ημέρες, στις 21 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 33 και 21 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Η υπόθεση αναμένεται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Η επίθεση είχε αποδοθεί στην ομάδα «Ρουβίκωνας», καθώς τα φέιγ-βολάν που πετάχτηκαν στο σημείο έφεραν την υπογραφή της και περιείχαν αναφορές στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.