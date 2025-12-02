Οι φετινές γιορτές προσφέρουν τη δυνατότητα να περάσουμε Χριστούγεννα μακριά από τα πολύβουα χειμερινά θέρετρα, σε ήρεμες και αυθεντικές περιοχές της Ελλάδας.

Αν αναζητάτε διαμονή για 4 διανυκτερεύσεις (24-28 Δεκεμβρίου 2025), δείτε τιμές και τετραγωνικά για πλήρη διαμερίσματα σε προορισμούς που συνδυάζουν φυσική ομορφιά, αυθεντικότητα και προσιτές τιμές:

Βόρεια Ελλάδα

Δράμα – 45 τ.μ. / 728€

Η «Ονειρούπολη» προσφέρει γιορτινή ατμόσφαιρα με δωρεάν δράσεις και εκδηλώσεις, σε ένα μικρό αλλά ζεστό διαμέρισμα. Το στολισμένο κέντρο, το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας, το φαράγγι Πετρούσας και το όρος Φαλακρό δημιουργούν μια ολοκληρωμένη γιορτινή εμπειρία.

Ξάνθη – 70 τ.μ. / 528€

Ιδανικό για όσους θέλουν χρώμα, παραδοσιακά σοκάκια και κοντινές χειμερινές εκδρομές σε Σταυρούπολη, Λιβερά και το μονοπάτι του Νέστου, με οικονομική διαμονή σε διαμέρισμα.

Δυτική Ελλάδα

Ναύπακτος – 75 τ.μ. / 281€

Η πόλη συνδυάζει θάλασσα και γιορτινή ατμόσφαιρα, με διαμονή πολύ προσιτή για 4 νύχτες.

Λίμνη Πλαστήρα – 60 τ.μ. / 763€

Η ήρεμη φύση, τα έλατα και οι διαδρομές γύρω από τη λίμνη κάνουν κάθε μέρα ξεχωριστή. Χωριά όπως το Νεοχώρι και τα Καλύβια Πεζούλας διαθέτουν αρκετά οικονομικά καταλύματα και ακόμη καλή διαθεσιμότητα.

Θεσσαλία

Ελάτη – 120 τ.μ. / 1.411€

Μικρό αλπικό χωριό με άφθονο χώρο και χειμερινά τοπία, ιδανικό για οικογένειες ή παρέες.

Περτούλι – 140 τ.μ. / 2.210€

Με μεγαλύτερο διαμέρισμα και αλπική ατμόσφαιρα, προσφέρει άνεση και γιορτινή εμπειρία.

Ήπειρος

Πράμαντα – 140 τ.μ. / 1.077€

Η ησυχία του βουνού και τα πέτρινα σπίτια δημιουργούν αυθεντική χειμερινή ατμόσφαιρα. Η πλατεία με τον επιβλητικό πλάτανο, τα πέτρινα σπίτια και η ησυχία του βουνού δημιουργούν γιορτινή ατμόσφαιρα χωρίς τουριστική υπερβολή. Σε κοντινή απόσταση βρίσκονται το Σπήλαιο της Ανεμότρυπας και η εντυπωσιακή Μονή Κηπίνας, ιδανικές για μικρές εκδρομές. Τα καταλύματα παραμένουν προσιτά και με καλή διαθεσιμότητα για το διάστημα 23-28 Δεκεμβρίου.

Άρτα – 90 τ.μ. / 488€

Το πέτρινο γεφύρι και η γιορτινή αγορά της πόλης κάνουν τη διαμονή ζεστή και προσιτή. Κοντινές εξορμήσεις στη λίμνη Ζηρού και τα Τζουμέρκα προσφέρουν όμορφες χειμερινές εικόνες.

Ηλεία

Κρέστενα – 50 τ.μ. / 348€

Ροδινά – 70 τ.μ. / 326€

Ορεινά χωριά με ήρεμη ατμόσφαιρα, παραδοσιακή αρχιτεκτονική και οικονομικά καταλύματα. Το δρυοδάσος της Φολόης, ο Αλφειός και η Αρχαία Ολυμπία βρίσκονται σε μικρή απόσταση, προσφέροντας πλούσιες επιλογές για κοντινές εκδρομές.

Αρκαδία

Καστάνιτσα – 75 τ.μ. / 424€

Πέτρινα σπίτια, καλντερίμια και ήσυχο περιβάλλον, ιδανικό για παραδοσιακές γιορτές.

Αχαΐα

Ζαρούχλα – 95 τ.μ. / 705€ Χαλανδρίτσα – 103 τ.μ. / 273€

Φυσική ομορφιά, ελατοσκέπαστα τοπία και ήσυχη διαμονή, μακριά από τα πολυσύχναστα Καλάβρυτα. Η Ζαρούχλα, σε υψόμετρο 1.000 μέτρων, χαρίζει ελατοσκέπαστο τοπίο, τρεχούμενα νερά και ζεστή, παραδοσιακή ατμόσφαιρα, αποτελώντας ιδανική βάση για εξορμήσεις προς το Φαράγγι της Φονώ, το Σόποτο και τις ορεινές διαδρομές που οδηγούν έως τη Ζαχλωρού. Την ίδια στιγμή, η Χαλανδρίτσα, χτισμένη στους πρόποδες του Παναχαϊκού, προσφέρει πιο ήρεμη και προσιτή διαμονή, με πέτρινα σπίτια, μικρές πλατείες και όμορφη θέα στο ορεινό τοπίο. Με κοντινά αξιοθέατα όπως η Ιερά Μονή Ομπλού και όμορφες διαδρομές για πεζοπορία, η περιοχή αποτελεί ιδανική επιλογή για χαλαρές χειμερινές εξορμήσεις. Οι μικροί ξενώνες και τα οικονομικά καταλύματα σε όλη την ορεινή Αχαΐα ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον χαρακτήρα μιας ζεστής, αυθεντικής και προσιτής χειμερινής απόδρασης.

Στερεά Ελλάδα

Υπάτη – 140 τ.μ. / 1.069€

Σπερχειάδα – 85 τ.μ. / 432€

Ήρεμες επιλογές με επαφή με τη φύση, ιστορία και οικονομικά καταλύματα. Η Υπάτη με τις ιαματικές πηγές, η Παύλιανη με το «χωριό του δάσους», η Μακρακώμη και η Σπερχειάδα αποτελούν ήρεμες και οικονομικές επιλογές. Η Σπερχειάδα, με την εύφορη κοιλάδα του Σπερχειού, νεοκλασικά κτίρια και κοντινές εξορμήσεις στην Οίτη και τη Μονή Αγάθωνος, προσφέρει μια γνήσια εμπειρία ελληνικής επαρχίας.

Οι επιλογές… πολλές

Αν οργανώνετε τώρα τις γιορτές σας, η Ελλάδα προσφέρει πλούσιες επιλογές για αυθεντικές και οικονομικές χριστουγεννιάτικες αποδράσεις. Από τη Δράμα και την Ξάνθη, μέχρι την Άρτα, τη Ναύπακτο, τη Λίμνη Πλαστήρα, την Ελάτη-Περτούλι, τα χωριά της Ηλείας, της Αρκαδίας, της Αχαΐας, της Κορινθίας, της Φθιώτιδας και της Βόρειας Ελλάδας, οι προορισμοί συνδυάζουν αυθεντικότητα, οικονομία και διαθεσιμότητα. Μικρές πόλεις και χωριά προσφέρουν χειμερινή γαλήνη και αληθινές γιορτές, μακριά από τον συνωστισμό και τις υψηλές τιμές των πολυσύχναστων χειμερινών θερέτρων. Μια ευκαιρία να ζήσετε τα Χριστούγεννα με χαρακτήρα και αυθεντική ατμόσφαιρα.