Η Airbus εντόπισε ένα πρόβλημα βιομηχανικής ποιότητας, που επηρεάζει τα πάνελ της ατράκτου αρκετών δεκάδων αεροσκαφών της οικογένειας A320, σύμφωνα με πηγές του κλάδου.

Το πιθανό ελάττωμα παραγωγής καθυστερεί ορισμένες παραδόσεις αεροσκαφών, αλλά δεν υπάρχουν άμεσες ενδείξεις ότι έχει επηρεάσει αυτά, που βρίσκονται σε υπηρεσία, ανέφεραν οι πηγές στο Reuters, ζητώντας να μην κατονομαστούν.

Από την πλευρά της, η Airbus δεν προχώρησε σε κάποιο σχόλιο.

Η προέλευση του προβλήματος δεν μπόρεσε να προσδιοριστεί αμέσως.

Προέκυψε, καθώς η Airbus συνεχίζει τις προσπάθειές της για την επίτευξη των απαιτητικών στόχων παράδοσης για το έτος και επίσης αποσπάστηκε από την ανάκληση αεροσκαφών το Σαββατοκύριακο, λόγω ενός σφάλματος λογισμικού.

Με αντίπαλο τον χρόνο

Ένα πρόσωπο με άμεση γνώση του θέματος δήλωσε ότι ορισμένες παραδόσεις έχουν ήδη επηρεαστεί, αλλά δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση για τον αριθμό τους ή τη διάρκεια της επίδρασης.

Πηγές του κλάδου ανέφεραν ότι ο κατασκευαστής αεροσκαφών παρέδωσε 72 αεροσκάφη τον Νοέμβριο, λιγότερα από όσα υπολόγιζαν πολλοί αναλυτές, με το συνολικό αριθμό για το έτος μέχρι στιγμής να ανέρχεται σε 657.

Ο στόχος για το έτος είναι «περίπου 820» παραδόσεις, πράγμα, που σημαίνει ότι θα πρέπει να επιτύχει ρεκόρ με περισσότερες από 160 παραδόσεις αεροσκαφών μέσα στον Δεκέμβριο.

Το ρεκόρ για τον τελευταίο μήνα του έτους ήταν 138 το 2019.

Τι λένε οι ειδικοί

Ως προς την επίτευξη αυτού του στόχου, οι απόψεις των ειδικών διίστανται.

Η αναλύτρια της Jefferies, Κλοέ Λεμαρί, η οποία παρακολουθεί την παράδοση των αεροσκαφών και προβλέπει 71 παραδόσεις για τον Νοέμβριο, δήλωσε ότι η απόδοση του μήνα ήταν χαμηλότερη από την αναμενόμενη.

Ωστόσο, αυτό θα μπορούσε να ανατραπεί, καθώς η υποκείμενη παραγωγή αυξάνεται, πρόσθεσε σε σημείωμα προς τους επενδυτές, που εκδόθηκε πριν γίνει γνωστό το αναφερόμενο πρόβλημα ποιότητας.

Ο ανεξάρτητος αναλυτής Ρομπ Μόρρις δήλωσε ότι η Airbus θα μπορούσε να φτάσει τις 800 παραδόσεις – αριθμός, που, σύμφωνα με άλλους, θα ήταν αρκετός για να διεκδικήσει τη νίκη, με βάση τη διατύπωση της πρόβλεψής της – αλλά με κίνδυνο το τελικό αποτέλεσμα να είναι «ελαφρώς χαμηλότερο».