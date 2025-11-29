Κανονικά συνεχίζουν τις πτήσεις τους Aegean και Sky Express σύμφωνα με ανακοινώσεις που εξέδωσαν προς το επιβατικό κοινό.

Η ανακοίνωσή της Aegean

Η AEGEAN ενημερώνει ότι, σε συνέχεια της οδηγίας που εκδόθηκε εχθές το βράδυ από την Airbus για άμεση επαναφορά λογισμικού ορισμένων αεροσκαφών της οικογένειας A320, ενεργοποίησε έγκαιρα όλες τις απαιτούμενες επιχειρησιακές και τεχνικές διαδικασίες.

Η εφαρμογή της οδηγίας ολοκληρώθηκε ήδη με επιτυχία και το πτητικό πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή ή διαφοροποίηση.

Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων των πτήσεων μας αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας.

Τι λέει η SKY express

Η SKY express ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι κανένα από τα αεροσκάφη της δεν περιλαμβάνεται στα 6.000 αεροσκάφη της οικογένειας A320 που απαιτούν αναβάθμιση λογισμικού σύμφωνα με την οδηγία της Airbus.

Οι πτήσεις της SKY express πραγματοποιούνται κανονικά.

Το πρόβλημα της Airbus

Νωρίτερα η Airbus εξέδωσε ανακοίνωση για πρόβλημα που έχει προκύψει σε 6.000 αεροσκάφη Α320, μετά από πρόσφατη βλάβη που παρουσίασε αεροπλάνο.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να συμβάλει στην αλλοίωση δεδομένων, τα οποία παίζουν κρίσιμο ρόλο στη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου πτήσης.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Η ανάλυση ενός πρόσφατου συμβάντος που αφορούσε ένα αεροσκάφος της οικογένειας A320 αποκάλυψε ότι η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να αλλοιώσει δεδομένα κρίσιμα για τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου πτήσης.

Κατά συνέπεια, η Airbus εντόπισε σημαντικό αριθμό αεροσκαφών της οικογένειας A320 που βρίσκονται επί του παρόντος σε λειτουργία και ενδέχεται να επηρεαστούν.

Η Airbus συνεργάστηκε προληπτικά με τις αεροπορικές αρχές για να ζητήσει την άμεση λήψη προληπτικών μέτρων από τους αερομεταφορείς μέσω μιας ειδοποίησης προς τους αερομεταφορείς (AOT), προκειμένου να εφαρμοστεί η διαθέσιμη προστασία λογισμικού και/ή υλικού και να διασφαλιστεί η ασφάλεια πτήσης του στόλου. Αυτή η AOT θα αντικατοπτρίζεται σε μια οδηγία αεροναυτιλίας έκτακτης ανάγκης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA).

Η Airbus αναγνωρίζει ότι αυτές οι συστάσεις θα οδηγήσουν σε διαταραχές των πτήσεων για τους επιβάτες και τους πελάτες. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που προκαλείται και θα συνεργαστούμε στενά με τους αερομεταφορείς, διατηρώντας την ασφάλεια ως την πρώτη και υπέρτατη προτεραιότητά μας».