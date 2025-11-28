Η Airbus προχωρά σε άμεση αντικατάσταση λογισμικού ελέγχου σε περίπου 6.000 αεροσκάφη A320, μετά από τεχνικό περιστατικό που αποδόθηκε σε ευπάθεια του συστήματος στην ηλιακή ακτινοβολία. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από «συμβάν» σε αεροσκάφος της JetBlue στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής αεροναυπηγικής εταιρείας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Airbus ενημέρωσε όλους τους πελάτες της που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο λογισμικό «να σταματήσουν αμέσως τις πτήσεις», καθώς η ανάλυση του περιστατικού έδειξε ότι η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να φθείρει κρίσιμα δεδομένα των συστημάτων ελέγχου πτήσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εταιρεία έδωσε εντολή για την άμεση αλλαγή λογισμικού σε μεγάλο αριθμό από τα πλέον δημοφιλή αεροσκάφη της, τα A320. Η διαδικασία αφορά περίπου 6.000 αεροσκάφη, δηλαδή πάνω από το 50% του παγκόσμιου στόλου, σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας.

Η Airbus αναγνώρισε ότι το μέτρο αυτό θα προκαλέσει «διαταραχές στη λειτουργία για τους επιβάτες και τους πελάτες», ωστόσο το χαρακτήρισε αναγκαίο για λόγους ασφαλείας. Οι αεροπορικές εταιρείες που επηρεάζονται από την ανάκληση οφείλουν να ολοκληρώσουν τις εργασίες πριν από την επόμενη πτήση κάθε αεροσκάφους, εκτός από πτήσεις επανατοποθέτησης προς βάσεις συντήρησης, όπως αναφέρεται σε εσωτερικό δελτίο της Airbus που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Έκτακτα μέτρα ασφαλείας και αναστάτωση στις αερομεταφορές

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (EASA) αναμένεται να εκδώσει οδηγία αξιοπλοΐας έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με την Airbus. Για περίπου τα δύο τρίτα των επηρεαζόμενων αεροσκαφών, η διαδικασία θα είναι σύντομη, καθώς οι εταιρείες θα επανέλθουν σε προηγούμενη έκδοση λογισμικού.

Ωστόσο, το εύρος της επιχείρησης αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το ζήτημα προέκυψε λίγο πριν από ένα από τα πιο πολυσύχναστα ταξιδιωτικά Σαββατοκύριακα του έτους.

Το περιστατικό της JetBlue που αποκάλυψε το πρόβλημα

Το συμβάν που οδήγησε στη μαζική αυτή ανάκληση σημειώθηκε στις 30 Οκτωβρίου, σε πτήση 1230 της JetBlue Airways από το Κανκούν του Μεξικού προς το αεροδρόμιο Νιούαρκ Λίμπερτι στο Νιου Τζέρσεϊ. Το Airbus A320 αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στην Τάμπα της Φλόριντα, έπειτα από αιφνίδια απώλεια ύψους που αποδόθηκε σε πρόβλημα στον έλεγχο πτήσης. Αρκετοί επιβάτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την Airbus, σήμερα βρίσκονται σε λειτουργία περίπου 11.300 αεροσκάφη της οικογένειας A320, εκ των οποίων 6.440 είναι του βασικού μοντέλου.