Οι Airbus, Leonardo και Thales υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας («MoU») με στόχο τον συνδυασμό των αντίστοιχων διαστημικών δραστηριοτήτων τους σε μια νέα εταιρεία, με στόχο να αντιμετωπίσουν το μεγάλο ανταγωνισμό από τις ΗΠΑ και την Κίνα και να κάνουν την Ευρώπη ακόμη μεγαλύτερη δύναμη στον τομέα του διαστήματος -και ειδικά στην κατασκευή και εκτόξευση δορυφόρων.

Ενώνοντας τις δυνάμεις τους, οι Airbus, Leonardo και Thales στοχεύουν στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης στο διάστημα, έναν σημαντικό τομέα που στηρίζει κρίσιμες υποδομές και υπηρεσίες που σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνίες, την παγκόσμια πλοήγηση (συστήματα τύπου GPS), την παρατήρηση της γης, την επιστήμη, την εξερεύνηση και την εθνική ασφάλεια, όπως ανακοινώθηκε μόλις. Αυτή η νέα εταιρεία σκοπεύει επίσης να χρησιμεύσει ως ο εταίρος για την ανάπτυξη και εφαρμογή εθνικών διαστημικών προγραμμάτων, αναφέρεται.

Πρόκειται για το επιστέγασμα συνομιλιών μεταξύ των μεγάλων αμυντικών εταιρειών της Ευρώπης, που ξεκίνησαν από την αρχή με στόχο τη δημιουργία νέου ενιαίου ευρωπαϊκού ομίλου κατασκευής δορυφόρων, ώστε να μπορέσουν να σταθούν πιο ισχυρές απέναντι στον ανταγωνισμό που περιλαμβάνει και τη SpaceX του Ίλον Μασκ.

Ο χάρτης της συμφωνίας

Η νέα συνδυασμένη οντότητα θα απασχολεί περίπου 25.000 άτομα σε όλη την Ευρώπη. Με ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 6,5 δισ. ευρώ (στοιχεία στα τέλη του 2024) και ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών που αντιπροσωπεύει περισσότερα από τρία χρόνια προβλεπόμενων πωλήσεων, αυτή η νέα εταιρεία θα αποτελέσει μια ισχυρή, καινοτόμο και ανταγωνιστική οντότητα παγκοσμίως, όπως ανακοινώθηκε.

Η ιδιοκτησία της νέας εταιρείας θα μοιράζεται μεταξύ των μητρικών εταιρειών, με τις Airbus, Leonardo και Thales να κατέχουν αντίστοιχα μερίδια 35%, 32,5% και 32,5%. Θα λειτουργεί υπό κοινό έλεγχο, με ισορροπημένη δομή διακυβέρνησης μεταξύ των μετόχων, ανέφεραν οι εταιρείες

Ο δρόμος προς το deal

Το διοικητικό συμβούλιο της ιταλικής Leonardo είχε μέσα στην εβδομάδα για το σκοπό αυτό κρίσιμη συνάντηση με τον υπάρχοντα εταίρο της, την γαλλική Thales, για να εξετάσει μια τέτοια συμφωνία στην οποία θα μπορεί να συμμετάσχει και η γαλλογερμανική Airbus.

Τροχοπέδη στις προσπάθειες μπορεί να αποτελέσουν εθνικές παρεμβάσεις, ζητήματα εποπτείας ανταγωνισμού και –τελευταία- η πολιτική κρίση στη Γαλλία. Παράγοντες του κλάδου δήλωναν ότι οποιαδήποτε ντιλ θα μπει στο μικροσκόπιο, ειδικά στο βαθμό στον οποίο τα τρία μέρη έχουν συμφωνήσει στο ποιος θα ασκεί καθήκοντα διοίκησης –ειδικά ποια πλευρά θα ορίσει τους ρόλους του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και του οικονομικού διευθυντή – ζητήματα που έχουν προκαλέσει στο παρελθόν τριβές σε συγχωνεύσεις ευρωπαϊκών αεροδιαστημικών εταιρειών, όπως στην ίδια την Airbus, σημειώνεται.

Η Leonardo αναμένεται να αντιμετωπίσει πιέσεις για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της Ιταλίας, με βάση την ατζέντα της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία έχει αυξήσει σημαντικά τις αμυντικές δαπάνες. Την ίδια στιγμή η γαλλική Thales διατηρεί ισχυρή θέση με τον διευθύνοντα σύμβουλό της Πατρίκ Κείν να αναγνωρίζεται σιωπηρά ως ο ηγέτης τις περισσότερες γνώσεις σε τέτοιες δραστηριότητες, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η Airbus έχει καταγράψει απώλειες από τις δραστηριότητές της στο διάστημα και έχει προχωρήσει σε περίπου 2.000 περικοπές θέσεων εργασίας λόγω των απωλειών αυτών.