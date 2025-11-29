Ανακοίνωση εξέδωσε η Airbus για πρόβλημα που έχει προκύψει σε 6.000 αεροσκάφη Α320, μετά από πρόσφατη βλάβη που παρουσίασε αεροπλάνο.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να συμβάλει στην αλλοίωση δεδομένων, τα οποία παίζουν κρίσιμο ρόλο στη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου πτήσης.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Η ανάλυση ενός πρόσφατου συμβάντος που αφορούσε ένα αεροσκάφος της οικογένειας A320 αποκάλυψε ότι η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να αλλοιώσει δεδομένα κρίσιμα για τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου πτήσης.

Κατά συνέπεια, η Airbus εντόπισε σημαντικό αριθμό αεροσκαφών της οικογένειας A320 που βρίσκονται επί του παρόντος σε λειτουργία και ενδέχεται να επηρεαστούν.

Η Airbus συνεργάστηκε προληπτικά με τις αεροπορικές αρχές για να ζητήσει την άμεση λήψη προληπτικών μέτρων από τους αερομεταφορείς μέσω μιας ειδοποίησης προς τους αερομεταφορείς (AOT), προκειμένου να εφαρμοστεί η διαθέσιμη προστασία λογισμικού και/ή υλικού και να διασφαλιστεί η ασφάλεια πτήσης του στόλου. Αυτή η AOT θα αντικατοπτρίζεται σε μια οδηγία αεροναυτιλίας έκτακτης ανάγκης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA).

Η Airbus αναγνωρίζει ότι αυτές οι συστάσεις θα οδηγήσουν σε διαταραχές των πτήσεων για τους επιβάτες και τους πελάτες. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που προκαλείται και θα συνεργαστούμε στενά με τους αερομεταφορείς, διατηρώντας την ασφάλεια ως την πρώτη και υπέρτατη προτεραιότητά μας».

Ποιες εταιρείες έχουν δηλώσει ότι επηρεάζονται

Η American Airlines ανακοίνωσε ότι περίπου 340 από τα αεροσκάφη της χρειάζονται ενημέρωση λογισμικού και ότι η διαδικασία ολοκληρώνεται σταδιακά μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η Delta εκτίμησε ότι λιγότερα από 50 A321neo θα επηρεαστούν, ενώ η United ανέφερε ότι έξι αεροσκάφη του στόλου της χρειάζονται παρέμβαση, γεγονός που θα προκαλέσει «μικρές αναταράξεις» στο πρόγραμμα.

Η JetBlue, της οποίας ο στόλος αποτελείται κυρίως από A320 και A321, έχει ήδη ξεκινήσει τις ενημερώσεις, επισημαίνοντας ότι θα ενημερώνει τους επιβάτες για τυχόν αλλαγές στις πτήσεις.

Η Air India αναφέρει ότι η οδηγία από την Airbus θα μπορούσε να οδηγήσει σε «μεγαλύτερη διάρκεια και καθυστερήσεις στις προγραμματισμένες δραστηριότητές μας».

Η Wizz Air προειδοποίησε τους επιβάτες που πετούν αυτό το Σαββατοκύριακο ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα ως αποτέλεσμα της ενημέρωσης.

Η British Airways δήλωσε ότι μόνο τρία από τα αεροσκάφη της επηρεάστηκαν και δεν αναμένεται να διαταραχθούν οι δραστηριότητές της.

Η All Nippon Airways (ANA) στην Ιαπωνία ακύρωσε 65 πτήσεις το Σάββατο λόγω της υποχρεωτικής καθηλώσεως αεροσκαφών.

Η Air New Zealand ανακοίνωσε ότι θα επιχειρεί δρομολόγια με A320 «όπου είναι δυνατόν» πριν ξεκινήσει την ενημέρωση λογισμικού, διαβεβαιώνοντας ότι ο στόλος παραμένει ασφαλής και ότι οι παρεμβάσεις είναι προληπτικές.

Η EasyJet ανακοίνωσε ότι έχει «ήδη ολοκληρώσει» την ενημέρωση λογισμικού σε σημαντικό μέρος του στόλου της και ότι αναμένεται να λειτουργεί κανονικά, με τους επιβάτες να καλούνται να παρακολουθούν τις ανανεώσεις πληροφοριών στα δρομολόγια.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ εξέδωσε επίσης μια έκτακτη οδηγία την Παρασκευή, διατάζοντας τους φορείς εκμετάλλευσης του επηρεαζόμενου μοντέλου να επιλύσουν το σφάλμα.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), οι αερομεταφορείς οφείλουν να προχωρήσουν στην ενημέρωση του λογισμικού πριν τα αεροσκάφη συνεχίσουν κανονικά τις πτήσεις τους.

Το περιστατικό που οδήγησε σε έλεγχο του συστήματος

Το περιστατικό που προκάλεσε τη μαζική επισκευή αφορούσε μια πτήση της JetBlue από το Κανκούν του Μεξικού προς το Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϋ στις 30 Οκτωβρίου, όπως έγινε γνωστό.

Η πτήση 1230 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Τάμπα της Φλόριντα και «αρκετοί επιβάτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από πρόβλημα ελέγχου πτήσης και ξαφνική μη προγραμματισμένη πτώση του υψομέτρου».

Αυτό που αναφέρεται διακριτικά από το Reuters, μεταφράζεται πως το αεροσκάφος έκανε απότομη βουτιά 25.000 ποδιών με αποτέλεσμα περίπου 10 με 15 επιβάτες που δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας να τραυματιστούν.