Ένα σοβαρό ζήτημα λογισμικού που επηρεάζει χιλιάδες αεροσκάφη Airbus A320 επηρέασε και το αεροπλάνο που μεταφέρει τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αγίας Έδρας.

Το Γραφείο Τύπου του Βατικανού ανέφερε ότι το αεροσκάφος του Πάπα χρειάζεται αντικατάσταση συγκεκριμένου εξαρτήματος. Το ίδιο πρόβλημα αφορά περισσότερα από 6.000 αεροσκάφη τύπου A320, τα οποία απαιτούν τεχνική παρέμβαση.

Η βλάβη σχετίζεται με το σύστημα ELAC (Elevator and Aileron Computer), το οποίο διαχειρίζεται κρίσιμες λειτουργίες ελέγχου πτήσης. Όπως διαπιστώθηκε, η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να αλλοιώσει δεδομένα του λογισμικού, προκαλώντας δυσλειτουργίες στα συστήματα των αεροσκαφών.

PAPAL PLANE TROUBLE ✈️ According to the Holy See Press Office, the plane carrying Pope Leo XIV needs a replacement of a component on the Airbus A320. This issue doesn’t just affect the plane used for his first papal trip—it also impacts more than 6,000 aircraft 👷 It was… pic.twitter.com/tJWlELz314 — ROME REPORTS (@romereports) November 29, 2025

Παρά το τεχνικό ζήτημα, ο Πάπας συνεχίζει κανονικά το ταξίδι του, με επόμενο σταθμό τον Λίβανο μετά την επίσκεψή του στην Τουρκία.

Το περιστατικό που αποκάλυψε το πρόβλημα

Η ανάγκη για αναβάθμιση του λογισμικού προέκυψε ύστερα από περιστατικό αιφνίδιας απώλειας ύψους σε πτήση τον περασμένο μήνα. Η Airbus ζήτησε ενημέρωση των συστημάτων πριν επιτραπεί η πλήρης επαναλειτουργία των αεροσκαφών.

Το συμβάν σημειώθηκε σε πτήση της JetBlue από το Κανκούν του Μεξικού προς το Νιούαρκ των ΗΠΑ, στις 30 Οκτωβρίου. Το αεροσκάφος εκτράπηκε προς την Τάμπα έπειτα από απώλεια ελέγχου πτήσης και απότομη πτώση ύψους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 15 επιβάτες.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Airbus, η αναβάθμιση του λογισμικού αφορά έως και 6.000 αεροσκάφη παγκοσμίως, μοντέλα της σειράς A320 που χρησιμοποιούνται από δεκάδες αεροπορικές εταιρείες.