Το τέμενος του Σουλταναχμέτ επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο Πάπας Λέων ΙΔ’, προτού μεταβεί στον ναό Μορ Εφραίμ της Συριακής Ορθόδοξης Εκκλησίας, στο πλαίσιο των επαφών του στην Κωνσταντινούπολη.

Στο ιστορικό τέμενος υποδέχτηκε τον Ποντίφικα και τον ξενάγησε ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας Μεχμέτ Νουρί Έρσοϊ.

Κατά την επίσκεψή του, στη συνέχεια, στη Συριακή Ορθόδοξη Εκκλησία ο Πάπας συναντήθηκε με επικεφαλής τοπικών εκκλησιών και χριστιανικών κοινοτήτων που διαβιούν στην Τουρκία.

Στις 15:30 τοπική ώρα (14:30 ώρα Ελλάδας), ο Πάπας, συνοδευόμενος από την ακολουθία του, θα μεταβεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου θα τον υποδεχθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Οι δύο προκαθήμενοι θα εισέλθουν μαζί στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου και στη συνέχεια θα τελεστεί Δοξολογία. Το παρών θα δώσουν ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, ιεράρχες των Εκκλησιών της Κωνσταντινούπολης και της Ρώμης, καθώς και εκπρόσωποι των διπλωματικών αρχών.

Στη συνέχεια, προγραμματίζεται να γίνει στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου η τελετή υπογραφής της Κοινής Δήλωσης. Μετά την υπογραφή της διακήρυξης, θα ακολουθήσει η παρουσίαση των ιεραρχών εκατέρωθεν και των λοιπών μελών της παπικής συνοδείας, προτού οι δύο προκαθήμενοι αποσυρθούν για την κατ’ ιδίαν συνάντηση τους στο πατριαρχικό γραφείο.

Στις 17:00 θα προστεί μαζικής θείας λειτουργίας στον κλειστό χώρο εκδηλώσεων «Volkswagen Arena» της Κωνσταντινούπολης.

Εξαιτίας της επίσκεψης του Πάπα οι τουρκικές αρχές έχουν λάβει ισχυρά μέτρα ασφαλείας με αποκλεισμούς δρόμων και, σε συνδυασμό με τη βροχή, έχει προκληθεί σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Κωνσταντινούπολη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ