Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ κάλεσε τους Χριστιανούς να «ξεπεράσουν το σκάνδαλο» των διχασμών τους και να επιδιώξουν την επανένωση, με αφορμή τη συμπλήρωση 1.700 ετών από τη σύγκληση της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε παρουσία Ορθοδόξων και άλλων χριστιανικών ηγετών.

Ο Λέων μετέβη στη Νίκαια (σημερινό Ιζνίκ της Τουρκίας) για να τιμήσει την ιστορική αυτή επέτειο. Η πρωτοφανής εκείνη σύναξη επισκόπων είχε οδηγήσει στη διαμόρφωση του Συμβόλου της Πίστεως, το οποίο εξακολουθεί να απαγγέλλεται από εκατομμύρια πιστούς σε όλο τον κόσμο.

Μιλώντας στις όχθες της λίμνης Ιζνίκ, πάνω από τα ερείπια του τόπου όπου συνεδρίασε η Σύνοδος, ο Πάπας τόνισε ότι το Σύμβολο της Πίστεως «έχει θεμελιώδη σημασία στο ταξίδι των Χριστιανών προς την πλήρη κοινωνία».

«Με αυτόν τον τρόπο καλούμαστε όλοι να ξεπεράσουμε το σκάνδαλο των διαιρέσεων που δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν και να καλλιεργήσουμε την επιθυμία για ενότητα, για την οποία προσευχήθηκε και θυσιάστηκε ο Κύριος Ιησούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Λέων υπογράμμισε επίσης ότι όλοι οι Χριστιανοί οφείλουν να απορρίπτουν κάθε χρήση της θρησκείας για τη νομιμοποίηση πολέμου, βίας «ή οποιασδήποτε μορφής φονταμενταλισμού ή φανατισμού». Αντίθετα, όπως είπε, ο δρόμος προς τα εμπρός είναι εκείνος του αδελφικού διαλόγου, της συνάντησης και της συνεργασίας.