Λιγότερα από 100 αεροσκάφη Airbus A320 παραμένουν καθηλωμένα, λόγω προβλήματος σε λογισμικό ευάλωτο στην ηλιακή ακτινοβολία, σύμφωνα με ανακοίνωση της κατασκευάστριας εταιρείας. Από τα 6.000 αεροσκάφη που επηρεάζονταν από τη σχετική εντολή, η συντριπτική πλειονότητα έχει ήδη υποβληθεί στην απαιτούμενη τεχνική επέμβαση.

Η Airbus διευκρίνισε ότι συνεργάζεται με τις αεροπορικές εταιρείες για την ολοκλήρωση της τροποποίησης στα υπόλοιπα περίπου 100 αεροσκάφη, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή τους σε κανονική λειτουργία. Το πρόβλημα εντοπίστηκε στο λογισμικό πλοήγησης, το οποίο παρουσίαζε σπάνια ευπάθεια σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία.

Η εταιρεία είχε ανακοινώσει το βράδυ της Παρασκευής την ανάκληση 6.000 αεροσκαφών τύπου A320, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε στα τέλη Οκτωβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τότε, πτήση της αμερικανικής εταιρείας JetBlue, που εκτελούσε το δρομολόγιο Κανκούν – Νιούαρκ, αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει επείγουσα προσγείωση στην Τάμπα της Φλόριντα, όταν το αεροσκάφος έλαβε απρόβλεπτα καθοδική πορεία.

Η Airbus είχε ζητήσει από τους πελάτες της «να σταματήσουν αμέσως τις πτήσεις» των συγκεκριμένων αεροσκαφών και προχώρησε σε ταχεία αντικατάσταση του λογισμικού μέσα στο σαββατοκύριακο. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς να προκληθεί ευρείας κλίμακας διατάραξη των αερομεταφορών.

Η EasyJet, που διαθέτει τον μεγαλύτερο στόλο A320, ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την αναβάθμιση του λογισμικού σε όλα τα αεροσκάφη της «χωρίς να διαταράξει το πρόγραμμα των πτήσεων». Το Airbus A320, το πιο εμπορικά επιτυχημένο επιβατηγό αεροσκάφος στον κόσμο, βρίσκεται σε υπηρεσία από το 1988 και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου είχαν πωληθεί συνολικά 12.257 μονάδες.

Η Airbus ζήτησε συγγνώμη για τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα που προκλήθηκαν σε επιβάτες και αεροπορικές εταιρείες, τονίζοντας ότι πρόκειται για απόφαση με απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια.