Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας ύστερα από ανώνυμο τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κλήση έγινε στο MEGA λίγο μετά τις 9:00, με τον άγνωστο να προειδοποιεί ότι εκρηκτικός μηχανισμός θα εκραγεί μέσα σε 45 λεπτά.

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, αποκλείοντας την περιοχή και προχωρώντας σε εκκένωση των κτιρίων για προληπτικούς λόγους. Ειδικά κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιούν έρευνες στους χώρους, ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί στους γύρω δρόμους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ύποπτο αντικείμενο, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Οι αρχές αντιμετωπίζουν το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται παρόμοια απειλή στην περιοχή.