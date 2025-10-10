Μια γυναίκα συνελήφθη να κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών μέσα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Δικαστικής Αστυνομίας που υπηρετούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, οι οποίοι την εντόπισαν τη στιγμή που έκανε χρήση ακατέργαστης κάνναβης.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Παρόμοιες περιπτώσεις κατοχής ναρκωτικών ουσιών ή επικίνδυνων αντικειμένων εντοπίζονται σχεδόν καθημερινά από τη Δικαστική Αστυνομία στους χώρους των δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πριν από λίγες ημέρες είχε συλληφθεί και άλλο άτομο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε δικαστική απόφαση.

Ο ρόλος της Δικαστικής Αστυνομίας

Στα καθήκοντα της Δικαστικής Αστυνομίας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η επίδοση δικογράφων και διαδικαστικών εγγράφων, είτε με φυσικό τρόπο είτε ηλεκτρονικά, καθώς και η εκτέλεση αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων και ενταλμάτων σύλληψης.

Παράλληλα, οι δικαστικοί αστυνομικοί είναι υπεύθυνοι για τη σύλληψη δραστών αυτόφωρων αδικημάτων, τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των δικαστικών συνεδριάσεων και τη φύλαξη των δικαστικών καταστημάτων.

Επιπλέον, στις αρμοδιότητές τους περιλαμβάνεται η διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων, προανακρίσεων και άλλων ανακριτικών πράξεων, κατόπιν εισαγγελικής ή ανακριτικής παραγγελίας.