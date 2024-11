Ένταση και μικρής έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να προφυλακιστεί ο Νίκος Ρωμανός για εμπλοκή στην υπόθεση της έκρηξης στους Αμπελόκηπους.

Μια μεγάλη ομάδα ατόμων που είχε συγκεντρωθεί από νωρίς το μεσημέρι στα δικαστήρια, βγήκε στην οδό Ευελπίδων από όπου θα περνούσε η αυτοκινητοπομπή για την μεταγωγή του Νίκου Ρωμανού.

Τότε διμοιρίες των ΜΑΤ επενέβησαν με χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψεις προκειμένου να απωθήσουν το πλήθος.

Police attack on people gathered in Evelpidon prison for NIKO ROMANO. People who tried to leave the court building were pushed by the police and the police attacked them with chemical gas and sound bombs. #Antireport#Ρωμανος #Greece #Athens pic.twitter.com/dwy85IDCwl

— Partizan Yunanistan (@partizanGreece1) November 22, 2024