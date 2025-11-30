Στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τα βασικά ζητήματα που απασχόλησαν την κυβέρνηση, από την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας μέχρι τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη σύσταση της νέας Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αλλαγές στο Κληρονομικό Δίκαιο και στα μέτρα στήριξης οικογενειών και αγροτών.

Η κοινωνική συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι, παρά την εορταστική περίοδο, η κυβερνητική δραστηριότητα συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Ειδική αναφορά έκανε στη νέα κοινωνική συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, την οποία χαρακτήρισε «πραγματικά ιστορική». Η συμφωνία υπεγράφη ύστερα από επτά μήνες διαπραγματεύσεων μεταξύ κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων, αποτελώντας –όπως είπε– πρωτοβουλία που για πρώτη φορά προέρχεται από κεντροδεξιά κυβέρνηση.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα πέτυχε τη μεγαλύτερη μείωση ανεργίας στην Ευρώπη, δημιουργώντας 500.000 νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε από 650 σε 880 ευρώ, ενώ ο μέσος μισθός κατέγραψε άνοδο 28%. Με τις νέες ρυθμίσεις, επεκτείνονται οι συλλογικές συμβάσεις ώστε να καλύπτουν περισσότερους εργαζόμενους και κλάδους, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα στην αγορά εργασίας.

Μόνιμη επιστροφή ενοικίου και ενισχύσεις

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την έναρξη της μόνιμης επιστροφής ενός ενοικίου έως 800 ευρώ σε περίπου 900.000 νοικοκυριά για το 2024. Το μέτρο, όπως είπε, θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο χωρίς αίτηση, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Επιπλέον, οικογένειες με φοιτητές που σπουδάζουν σε άλλη πόλη θα λαμβάνουν συμπληρωματική επιστροφή για το φοιτητικό ενοίκιο.

Υπενθύμισε επίσης την καταβολή της μόνιμης ενίσχυσης των 250 ευρώ σε 1,2 εκατομμύρια συνταξιούχους, καθώς και τις πληρωμές προς ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Πληρωμές και ενισχύσεις για τους αγρότες

Αναφερόμενος στον πρωτογενή τομέα, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι μέχρι το τέλος Νοεμβρίου καταβλήθηκε η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες, όπως είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση. Οι συνολικές φετινές πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα συναρμόδια υπουργεία ανήλθαν σε 3,7 δισ. ευρώ, ενώ το 2025 προβλέπεται να φθάσουν τα 3,3 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 600 εκατ. σε σχέση με το 2024.

Επεσήμανε ότι η φετινή προκαταβολή είναι προσωρινά χαμηλότερη κατά 25% λόγω ελλιπών δηλώσεων από περίπου 44.000 αγρότες, οι οποίες θα ελεγχθούν άμεσα. Τόνισε ωστόσο ότι «η χώρα δεν πρόκειται να χάσει ούτε ένα ευρώ» και ότι οι ειλικρινείς παραγωγοί θα λάβουν υψηλότερες ενισχύσεις. Το νέο σύστημα, όπως είπε, διασφαλίζει διαφάνεια, δίκαιη κατανομή και πλήρη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων.

Στήριξη οικογενειών και μητρότητας

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι 6.083 επιπλέον παιδιά θα φιλοξενηθούν σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς για την περίοδο 2025-2026, χάρη στην αύξηση των εισοδηματικών ορίων. Η ρύθμιση, όπως είπε, διορθώνει μια αδικία που άφηνε εκτός κυρίως πολύτεκνες οικογένειες.

Παράλληλα, αποσαφηνίστηκε ότι και οι μητέρες που εργάζονται ως μη μισθωτές δικαιούνται την Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας. «Θέλουμε περισσότερες γυναίκες στην αγορά εργασίας», τόνισε, συνδέοντας το μέτρο με τη συνολική στρατηγική για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Αλλαγές στο Κληρονομικό Δίκαιο

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση του Κληρονομικού Δικαίου «μεγάλη τομή», καθώς εκσυγχρονίζει ένα νομοθέτημα του 1946. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ψηφιακές διαθήκες, αυστηρότερα μέτρα κατά των πλαστογραφιών και εισάγει τον θεσμό των κληρονομικών συμβάσεων.

Μεταξύ των αλλαγών, οι κληρονόμοι δεν θα επιβαρύνονται με χρέη του αποβιώσαντος, ενώ ενισχύεται η προστασία συζύγων και συντρόφων σε ελεύθερη ένωση. Το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση.

Νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε την ψήφιση του νόμου για τη σύσταση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή. Η Αρχή θα συγκεντρώσει σε έναν φορέα τη ΔΙΜΕΑ, τον Συνήγορο του Καταναλωτή και τις αρμόδιες διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Θα στελεχωθεί με 300 νέους ελεγκτές και θα διαθέτει σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και η αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς, κατά το πρότυπο της ΑΑΔΕ.

Ψηφιοποίηση Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών

Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε το νέο πληροφοριακό σύστημα των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών, το οποίο θα επιταχύνει την έκδοση εκθέσεων και την απονομή δικαιοσύνης. Το σύστημα, που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την ανάλυση δεδομένων, με στόχο την ακρίβεια και την ταχύτητα σε κρίσιμες υποθέσεις όπως οι περιπτώσεις κακοποίησης ή η τραγωδία των Τεμπών.

Μετρό Θεσσαλονίκης και συγκοινωνιακά έργα

Αναφερόμενος στο Μετρό Θεσσαλονίκης, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την παράδοσή του στους πολίτες. Μέσα σε 11 μήνες πραγματοποιήθηκαν πάνω από 27 εκατομμύρια επιβιβάσεις, με συνέπεια και ακρίβεια στα δρομολόγια.

Η λειτουργία του Μετρό διακόπηκε προσωρινά για δοκιμές στη γραμμή Καλαμαριάς, η οποία μπαίνει στην τελική φάση πριν δοθεί στο κοινό. Παράλληλα, προχωρά ο σχεδιασμός για τον Δυτικό Προαστιακό Σιδηρόδρομο, έργο ύψους 16 εκατ. ευρώ που θα δημοπρατηθεί έως το τέλος του 2025.

Διακρίσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τους Έλληνες αθλητές που διακρίθηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών στο Τόκιο, κατακτώντας ένα χρυσό, ένα ασημένιο και δύο χάλκινα μετάλλια. Τόνισε ότι η Πολιτεία έχει ήδη ξεκινήσει την καταβολή πριμ συνολικού ύψους 5 εκατ. ευρώ σε 167 αθλητές και 78 προπονητές για διεθνείς διακρίσεις των ετών 2022 και 2023.

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «Πολλά έγιναν, πολλά ξεκίνησαν, κάποια προχώρησαν. Πάμε για την επόμενη εβδομάδα».