Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε κιόσκι με κόσμο γνωστής καφετέριας στη Νεάπολη στη Λακωνία. Η φωτιά ξέσπασε από διαρροή και ανάφλεξη φιάλης υγραερίου.

Σύμφωνα με το flynews.gr αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι οι θαμώνες που βρίσκονταν στο σημείο, αντέδρασαν άμεσα και απομακρύνθηκαν εγκαίρως από τον χώρο λόγω της έντονης οσμής υγραερίου.

Μέσα σε λίγα λεπτά ακολούθησε ισχυρή έκρηξη που ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση και προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή ενώ εκδηλώθηκε και πυρκαγιά.

Οι αρμόδιες αρχές έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ενώ καθοριστική υπήρξε η συμβολή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Νεάπολης, του οποίου οι άνδρες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενα καταστήματα και οχήματα.

Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη μέχρι την ολοκλήρωση της αυτοψίας και την αποκατάσταση της ασφάλειας.