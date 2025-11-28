Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την Παρασκευή (28/11) ότι παρέλαβε το κείμενο που ΗΠΑ και Ουκρανία χαρακτηρίζουν ως «επικαιροποιημένο και βελτιωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο αναμένεται να συζητηθεί την ερχόμενη εβδομάδα κατά την επίσκεψη του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα.

«Οι λεπτομέρειες αυτές μας διαβιβάστηκαν, ναι, και θα γίνει μια συζήτηση στη Μόσχα την ερχόμενη εβδομάδα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Πρόσθεσε επίσης ότι η Μόσχα επιθυμεί να προχωρήσει η διαδικασία ειρήνευσης, παρά το γεγονός ότι η Ρωσία θεωρεί πως ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν είναι πλέον «νόμιμος ηγέτης» του Κιέβου.

Την Πέμπτη 27/11, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε αναφέρει ότι το σχέδιο ειρηνευτικών προτάσεων που συζητήθηκε από ΗΠΑ και Ουκρανία στη Γενεύη «θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες» με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ωστόσο, προειδοποίησε πως «αν αυτό δεν συμβεί, η Ρωσία θα συνεχίσει να πολεμάει».

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται στη ρωσική πρωτεύουσα την επόμενη εβδομάδα για συνομιλίες με τον Πούτιν πάνω στις προτάσεις.

Συνάντηση Πούτιν – Όρμπαν

Η ανακοίνωση του Κρεμλίνου συνέπεσε με τη συνάντηση του Πούτιν με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν. Ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε την προτίμησή του η Βουδαπέστη να αποτελέσει τόπο συνάντησης με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ.

Οι δύο ηγέτες είχαν συμφωνήσει τον Οκτώβριο να συναντηθούν στην ουγγρική πρωτεύουσα, αλλά ο Τραμπ ακύρωσε τη συνάντηση, λέγοντας ότι «δεν θέλει να είναι χάσιμο χρόνου».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πούτιν υπογράμμισε: «Γνωρίζω την ισορροπημένη θέση σας στο ουκρανικό ζήτημα», αναφερόμενος στη στάση της Ουγγαρίας που αντιτίθεται στις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και επικρίνει την υποστήριξη προς το Κίεβο.

Από την πλευρά του, ο Όρμπαν ξεκαθάρισε ότι η Ουγγαρία θα συνεχίσει να βασίζεται στη Ρωσία για τον ενεργειακό της εφοδιασμό.

«Θέλω να επαναλάβω ότι οι προερχόμενες από τη Ρωσία ενεργειακές προμήθειες αποτελούν αυτή τη στιγμή τη βάση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ουγγαρίας και ότι θα συνεχίσουν να την αποτελούν στο μέλλον», δήλωσε ο Ούγγρος Πρωθυπουργός.