Ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαιρέτισε την «ισορροπημένη» στάση της Ουγγαρίας απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια συνάντησής του στο Κρεμλίνο με τον πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν.

«Γνωρίζω την ισορροπημένη θέση σας στο ουκρανικό ζήτημα», δήλωσε ο ρώσος πρόεδρος, αναφερόμενος στον Ορμπάν, ο οποίος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εκφράσει αντίθεση στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και επικρίνει τη στήριξη προς το Κίεβο.

Κατά τη συνάντηση, ο ουγγρικός πρωθυπουργός τόνισε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να προμηθεύεται υδρογονάνθρακες από τη Ρωσία, επισημαίνοντας τη σημασία τους για την ενεργειακή ασφάλεια της Ουγγαρίας.

«Θέλω να επαναλάβω ότι οι προερχόμενες από τη Ρωσία ενεργειακές προμήθειες αποτελούν αυτή τη στιγμή τη βάση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ουγγαρίας και ότι θα συνεχίσουν να την αποτελούν στο μέλλον», δήλωσε ο Ορμπάν, με τις δηλώσεις του να μεταδίδονται από την ουγγρική τηλεόραση.

Ο Πούτιν ανέφερε ακόμη ότι θα τον ευχαριστούσε εάν επιλεγόταν η Βουδαπέστη ως τόπος συνάντησής του με τον πρώην αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δύο ηγέτες είχαν συμφωνήσει τον Οκτώβριο να πραγματοποιήσουν συνάντηση στην ουγγρική πρωτεύουσα, ωστόσο ο Τραμπ τελικά την ακύρωσε, δηλώνοντας πως δεν ήθελε να είναι «χάσιμο χρόνου».