Αβάσταχτος είναι ο πόνος για την τραγωδία στο πεδίο βολής Αφάντου στη Ρόδο που συγκλονίζει την Ελλάδα, με τους συγγενείς τόσο του άτυχου 19χρονου ΕΠΟΠ που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας, όσο και του 39χρονου επιλοχία ΕΠΟΠ που τραυματίστηκε σοβαρά και δίνει μάχη για τη ζωή του, να ξεσπούν και να ζητούν απαντήσεις.

Η αδελφή του 19χρονου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη ξέσπασε με οργή μιλώντας στην εκπομπή Live News, τονίζοντας ότι ο αδελφός της ήταν μόλις δύο ημέρες στην μονάδα της Ρόδου. «Ενημερώθηκα για τον Ραφαήλ χθες το πρωί που ήμουν στη σχολή. Δεν μπορώ να περιγράψω πως είμαστε, 19 χρονών παιδί χάσαμε από τη μία στιγμή στην άλλη. Ήταν δύο ημέρες μόνο στην μονάδα, την περασμένη Δευτέρα ξεκίνησε» είπε αρχικά.

«Πάντα ήθελε να μπει στις Ένοπλες Δυνάμεις, πολλά χρόνια τώρα. Ο αδελφός μου δεν κατάφερε να μπει μέσω πανελληνίων στις Ένοπλες Δυνάμεις, μέσω της θητείας του μπήκε με προκήρυξη. Ο Ραφαήλ δεν έκανε τίποτα λάθος, βρισκόταν εκεί γιατί του το ζήτησαν λόγω της άσκησης. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει θυμός; Από τη μία στιγμή στην άλλη, εκεί που τον βλέπαμε τη Δευτέρα, ξαφνικά δύο μέρες μετά βρέθηκε νεκρός. Τι να μας πει ποιος για αυτό που συνέβη, να δικαιολογήσει τι, τα αδικαιολόγητα;» πρόσθεσε οργισμένη.

Συγκλονίζει η μαντινάδα του πατέρα του

Την ίδια ώρα η μαντινάδα που έγραψε ο πατέρας του αδικοχαμένου 19χρονου ραγίζει καρδιές. «Πότε δεν θα το πίστευα, όμως κι αυτό το είδα, ένα κοπέλι έσβησε από μια χειροβομβίδα. Μια μάνα το μεγάλωσε, για να υπηρετήσει την χώρα του, σαν ήρωας τα μάτια του να κλείσει… Ελλάδα πένθος φόρεσε, γιατί ο Ραφαήλ σου, στα χώματα σου έσβησε κι αυτό είναι τιμή σου. Ήρωας και αθάνατος κι αυτό ‘ναι σε τιμή σου με μια σημαία ελληνική. Ντύνουνε το κορμί σου… Καλό ταξίδι παλικάρι. Καλο ταξίδι ΓΙΕ ΜΟΥ» έγραψε.

«Ήταν ένα χρυσό παιδί. Πήγε στον στρατό και μας τον έφεραν σε σακούλα. Έχουμε σκοπό σαν οικογένεια να το πάμε μέχρι τέλους. Ήταν ένα πολύ καλό παιδί. Δεν θα το αφήσουμε, δεν ξέρω αν θα βγάλουμε άκρη, αλλά τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε, δεν θα το αφήσουμε, θα προσπαθήσουμε για την ψυχή του», λέει μιλώντας στην εκπομπή του MEGA ξαδέλφη του 19χρονου.

«Ήξερε από χειροβομβίδες, δεν μπορώ να καταλάβω τι πήγε λάθος»

Από την έκρηξη τραυματίστηκε σοβαρά και ο 39χρονος επιλοχίας ΕΠΟΠ, που ήταν μαζί με τον 19χρονο στο πεδίο βολής Αφάντου. Ο 39χρονος έχει χάσει το δεξί του χέρι από τον αγκώνα και κάτω, έχει τραύματα στο θώρακα, ενώ έχει και οίδημα στο κεφάλι. Ο αδελφός του είπε μιλώντας στην εκπομπή Live News, πως τα δύο επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα.

«Έχει κάνει ήδη δύο χειρουργεία στο κεφάλι. Είχε ένα οίδημα, από το οποίο ακόμα βγάζουν υγρά. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι για το σώμα του, γιατί έχει θραύσματα στο στήθος του και δεν θα αντέξει και άλλο χειρουργείο. Περιμένουμε να ακούσουμε κάτι θετικό. Δεν έχω μάθει κάτι(για τις συνθήκες). Ο αδελφός μου ήταν 20 χρόνια στην υπηρεσία, ήξερε από χειροβομβίδες, δεν μπορώ να καταλάβω τι πήγε λάθος» είπε.

Στην εκπομπή μίλησε και η σύζυγος του 39χρονου τραυματία, η οποία είπε: «Είναι ακόμα δύσκολα. Δεν έχουμε κάποιο νέο. Είναι σταθερή κ κατάσταση αλλά ακόμα φοβόμαστε. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι τα καταφέρει».