Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις από την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου για τον θάνατο από χειροβομβίδα του 19χρονου ΕΠΟΠ στρατιώτη στη Ρόδο.

Η απόφαση για το τριήμερο πένθος έρχεται με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια

Υπενθυμίζεται ότι, ο άτυχος 19χρονος βρήκε τραγικό θάνατο κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στο νησί της Ρόδου.

Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου: «Πήγαινε για εκπαίδευση, το πρωί είχαμε μιλήσει και ήταν χαρούμενος»

Ο πατέρας του 19χρονου, μιλώντας στο MEGA και το Live News: «Το παιδί δυστυχώς ‘έφυγε’. Ήταν μία άσκηση να κάνει ο γιος μου το πρωί και από ό,τι μου είπανε μία χειροβομβίδα εξερράγη, πήγανε να την δούνε με έναν άλλο πυροτεχνουργό και ο γιος μου ήταν καινούργιος, δεύτερη μέρα πήγε στη μονάδα εκεί πέρα, δεύτερη μέρα. Χθες έφυγα και εγώ από τη Ρόδο και θα ξαναπάω να τον φέρω τώρα στην κούτα. Καινούργιος ήτανε, πήγαινε για εκπαίδευση, ήταν χαρούμενος, το πρωί είχαμε μιλήσει και ήταν χαρούμενος, 19 χρόνων».

Ο Ρ.Γ., ηλικίας 19 ετών, γεννημένος την 1η Νοεμβρίου 2006, είχε καταταγεί στον Ελληνικό Στρατό τον Ιανουάριο. Το Τυμπάκι, του δήμου Φαιστού, είναι ο τόπος καταγωγής της οικογένειας και εκεί που ζουν οι γονείς του 19χρονου, ενώ εκεί μεγάλωσε ο ίδιος και η λίγα χρόνια μεγαλύτερη αδελφή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, ο τραγικός θάνατος του Ραφαήλ αποτελεί νέο σκληρό χτύπημα της μοίρας για την οικογένεια, καθώς πριν από 17 χρόνια είχε χαθεί σε τροχαίο στην ίδια ακριβώς ηλικία και ο πρώτος ξάδελφός του, γιος της αδελφής της μητέρας του.

Υπενθυμίζεται ότι ο 19χρονος ΕΠΟΠ έχασε τη ζωή του και ένας 39χρονος ΕΠΟΠ τραυματίστηκε σοβαρά, τις πρωινές ώρες, σήμερα (Τετάρτη 26 Νοεμβρίου), κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη Ρόδο.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, ο 19χρονος που έχασε τη ζωή του ήταν άγαμος, ενώ ο 39χρονος είναι έγγαμος με δύο παιδιά.

Τα δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων διακομίστηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος.

Τα ερωτήματα πολλά για το τι έγινε. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για λάθος κατά τη βολή αμυντικής χειροβομβίδας, σύμφωνα με τo Μega.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, εξέφρασε την θλίψη του στο άκουσμα της είδησης:«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια ζωής του ΕΠΟΠ Στρατιώτη, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο. Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του, στους οποίους απευθύνω τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον ΕΠΟΠ Επιλοχία, ο οποίος τραυματίσθηκε στην ίδια εκπαιδευτική δραστηριότητα».