Σε βαρύ κλίμα έφθασε το μεσημέρι της Πέμπτης (27/11) στο αεροδρόμιο Ηρακλείου με C-130 η σορός του αδικοχαμένου 19χρονου ΕΠΟΠ οπλίτη, Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, ο οποίος σκοτώθηκε, όταν εξερράγη χειροβομβίδα κατά την διάρκεια άσκησης στην Αφάντου στη Ρόδο.

Συγγενείς και φίλοι της οικογένειας ανέμεναν με βαθιά οδύνη την άφιξη του C-130. Τραγική φιγούρα ήταν ο πατέρας του 19χρονου, αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, ο οποίος χθες μετέβη στη Ρόδο προκειμένου να συνοδέψει το σκεπασμένο με την ελληνική σημαία φέρετρο με τη σορό του Ραφαήλ στο δραματικό ταξίδι της επιστροφής στην Κρήτη. Μαζί με τους συγγενείς βρισκόταν και ο δήμαρχος Φαιστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης, καθώς ο 19χρονος Ραφαήλ ήταν κάτοικος Τυμπακίου.

Η σορός του 19χρονου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη θα οδηγηθεί στο Τυμπάκι, ενώ η κηδεία του θα γίνει αύριο Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί στις 11:00 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας

Την ίδια ώρα, oι έρευνες για τις συνθήκες της τραγωδίας συνεχίζονται από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Στη Ρόδο βρίσκεται και ο στη Ρόδο εγκεκριμένος βαλλιστικός πραγματογνώμονας και πυροτεχνουργός, Γιάννης Τσιάμπας, ο οποίος μετέβη στο νησί με τον πατέρα του 19χρονου, προκειμένου να διασφαλίσει, ότι όλα τα ευρήματα θα εξεταστούν με απόλυτη ακρίβεια και διαφάνεια.

Διαβάτε ακόμη: Ρόδος: Έκρηξη σε πεδίο βολής – Ένας 19χρονος νεκρός, μάχη για τη ζωή στρατιωτικού που ακρωτηριάστηκε

Ο δικηγόρος της οικογένειας Γαλυφιανάκη, Γιώργος Κοκοσάλης, μιλώντας στο cretalive.gr υπογράμμισε, ότι από την πλευρά του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αλλά και του Στρατού, υπάρχει συνεχής ροή πληροφόρησης και μετέφερε την αίσθηση του, ότι υπάρχει σαφής πρόθεση και από μέρους τους για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, χωρίς την παραμικρή σκιά.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο 19χρονος ΕΠΟΠ Ραφαήλ Γαλυφιανάκης και ο 39χρονος επιλοχίας έλαβαν εντολή χθες Τετάρτη (26/11) να ελέγξουν μια σειρά από κιβώτια με χειροβομβίδες, οι οποίες επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν σε σχετική εκπαίδευση ρίψης χειροβομβίδων στο Πεδίο Βολής Αφάντου στη Ρόδο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μία αμυντική χειροβομβίδα εξερράγη, σκοτώνοντας ακαριαία των 19χρονο και τραυματίζοντας πολύ σοβαρά τον 39χρονο.

Διαβάστε ακόμη: Έκρηξη χειροβομβίδας στη Ρόδο: Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου – «Πήγαινε για εκπαίδευση, το πρωί είχαμε μιλήσει και ήταν χαρούμενος»

Άμεσα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του 19χρονου, ενώ για τον επιλοχία ξεκίνησε ένας δραματικός αγώνας σταθεροποίησης. Ο 39χρονος ΕΠΟΠ επιλοχίας, έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από ακρωτηριασμό άνω άκρου και πολλαπλά τραύματα από θραύσματα. Οι γιατροί δίνουν μάχη για τη σταθεροποίησή του, ενώ η μαρτυρία του θεωρείται καθοριστική για την έρευνα των αρχών.