Τραγικό δυστύχημα στη Ρόδο . Σύμφωνα με πληροφορίες της “Ροδιακής”, έχασε τη ζωή του ένας νέος άνθρωπος μόλις 19 ετών, ο οποίος υπηρετούσε σε τάγμα εθνοφυλακής στη Ρόδο. Επίσης στην ίδια έκρηξη, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και ακρωτηριάστηκε ένας ακόμα στρατιωτικός.

Κατά το ρεπορτάζ του τοπικού μέσου. οι γιατροί στο νοσοκομείο της Ρόδου δίνουν μάχη προκειμένου να κρατήσουν στη ζωή το δεύτερο άτομο.

Η τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί, στο πεδίο βολής που βρίσκεται στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όταν τα δύο άτομα (πυροτεχνουργοί) που υπηρετήσαν σε μονάδα της κεντρικής Ρόδου, επιχείρησαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες.

Από τις πρώτες πληροφορίες που συγκέντρωσε η “Ροδιακή” η έκρηξη σημειώθηκε όταν ο ένας από τους δύο απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα να εκραγεί επιτόπου.