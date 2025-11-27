Η Κρήτη έχει βυθιστεί στο πένθος μετά το τραγικό δυστύχημα στο πεδίο βολής Αφάντου στη Ρόδο, όπου 19χρονος στρατιώτης έχασε ακαριαία τη ζωή του από έκρηξη χειροβομβίδας κατά τη διάρκεια ελέγχου οπλισμού. Από την έκρηξη τραυματίστηκε σοβαρά και ένας 39χρονος Επιλοχίας, ο οποίος νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Ρόδου.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επικοινώνησε με τον πατέρα του 19χρονου και κήρυξε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις. Η κηδεία του άτυχου στρατιώτη, επαγγελματία οπλίτη του Σώματος Υλικού Πολέμου και ειδικευμένου πυροτεχνουργού που είχε τοποθετηθεί στη Ρόδο μόλις πριν από μία εβδομάδα, θα τελεστεί την Παρασκευή (28/11) στο Τυμπάκι.

Οι γονείς του 19χρονου βιώνουν ανείπωτο πόνο, με τον πατέρα του να τον αποχαιρετά με σπαρακτικές μαντινάδες. Την ίδια στιγμή, ο 39χρονος επιλοχίας, πατέρας δύο παιδιών, δίνει μάχη για τη ζωή του μετά τη χειρουργική επέμβαση.

Οι καταθέσεις των στρατιωτικών που βρίσκονταν στο πεδίο βολής αναμένεται να φωτίσουν τα αίτια του δυστυχήματος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το συμβάν σημειώθηκε κατά τον προληπτικό έλεγχο των πυρομαχικών από τους δύο πυροτεχνουργούς, λίγο πριν αυτά διανεμηθούν στους εκπαιδευόμενους. Το μοιραίο συνέβη όταν κρατούσαν στα χέρια τους χειροβομβίδα αμυντικού τύπου.

Συλλυπητήρια μηνύματα απέστειλαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, πολιτικοί αρχηγοί και κόμματα της αντιπολίτευσης.