Εμφανώς συντετριμμένος μίλησε για τις τελευταίες στιγμές που πέρασε μαζί με τον γιο του στη Ρόδο, ο πατέρας του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, μία μέρα πριν την άσκηση που θα μετατρεπόταν σε τραγωδία.

Λίγη ώρα αφότου επέστρεψε στο σπίτι του στο Τυμπάκι, με τη σορό του γιού του, ο Μάνος Γαλυφιανάκης δήλωσε σύμφωνα με το creta24.gr, ότι «εμένα με ενδιαφέρει που το παιδί μου έφυγε χαρούμενο, τον είδα, κούκλος ήταν, έτσι θα τον θυμάμαι». Περιέγραψε δε τις στιγμές που είδε τον 19χρονο γιο του για τελευταία φορά ζωντανό την περασμένη Τρίτη (25/11) στη Ρόδο, λέγοντας: «Είμαι μπορώ να πω “χαρούμενος”, γιατί το παιδί μου πριν φύγω την Τρίτη, μου είπε με ένα χαμόγελο: “Μπαμπά αύριο θα πάμε να ρίξουμε χειροβομβίδες”. Τον ρώτησα “θα ρίξεις και εσύ;”. “Σιγά μη χάσω το πανηγύρι” μου είπε, ήταν πολύ χαρούμενος, ενθουσιασμένος».

Ο κ. Γαλυφιανάκης επέστρεψε στην Κρήτη από την Ρόδο το μεσημέρι της Πέμπτης (27/11) μαζί με την σορό του 19χρονου Ραφαήλ. Όμως το μυαλό του «τρέχει» συνεχώς και στον 39χρονο επιλοχία, που έχει τραυματιστεί βαρύτατα και δίνει μάχη για τη ζωή του στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε. «Σκέφτομαι και το παλικάρι το άλλο, που είναι στο νοσοκομείο. Είναι κρίσιμη η κατάστασή του. Εύχομαι από την καρδιά μου να πάνε όλα καλά και με αυτό το παιδί. Έχει δύο παιδιά, συμπάσχω μαζί τους».

Το πρωί στην Ρόδο ο Μάνος Γαλυφιανάκης θέλησε να αφήσει λίγα λουλούδια στο σημείο που σκοτώθηκε ο γιος του. Τα πρωτόκολλα όμως είναι αυστηρά, αφού οι έρευνες είναι σε εξέλιξη και δεν του επετράπη. «Πολεμούσα να αφήσω ένα λουλούδι, καταλαβαίνω ότι η κατάσταση είναι περίεργη», είπε. Οι έρευνες συνεχίζονται, με τον κ. Γαλυφιανάκη ο οποίος είναι Λιμενικός, να γνωρίζει πως τα πορίσματα για τα αίτια της τραγωδίας θα χρειαστούν χρόνο.

Αυτό που τον ενδιαφέρει, είναι να μάθει την αλήθεια για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες «χάθηκε» το παιδί του. «Αυτό που θέλω να πω, κυρίως στους πολιτικούς και δεν θέλω αυτό να το εκμεταλλευτούν “πράσινοι”, “κόκκινοι”, “κίτρινοι”, “ροζ”. Η πολιτική ηγεσία να κοιτάξει, καλά τα αεροπλάνα, οι φρεγάτες, τα υποβρύχια, αλλά αυτά όλα τα χειρίζονται άνθρωποι και οι άνθρωποι έχουν ανάγκες. Να κοιτάξουν πρώτα τους ανθρώπους και μετά όλα τα υπόλοιπα».

Όπως δηλώνει ο ίδιος, δίπλα του νιώθει όλη την χώρα και από αυτό αντλεί δύναμη. «Ευχαριστώ όλους για την συμπαράσταση, όχι μόνο από το Τυμπάκι και την Κρήτη. Έχω μηνύματα από παντού, από όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ», δήλωσε. Τέλος ευχαρίστησε τον στρατηγό και τον διοικητή της μονάδας στη Ρόδο, που όπως είπε ήταν δίπλα μου από την πρώτη στιγμή.