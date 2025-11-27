Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία Adel, με βροχές και ισχυρές καταιγίδες να πλήττουν πολλές περιοχές της χώρας έως το πρωί του Σαββάτου. Τα έντονα φαινόμενα έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη Δυτική Ελλάδα, ενώ η κακοκαιρία έκανε ήδη αισθητή την παρουσία της και στην Αττική με ισχυρές καταιγίδες. Την Παρασκευή, τα φαινόμενα αναμένεται να κορυφωθούν, με την Πολιτική Προστασία να βρίσκεται σε «κόκκινο συναγερμό».

Σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, την Παρασκευή (28/11) αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, με πιθανότητα για χαλάζι μεγάλου μεγέθους, ακόμη και στην Αττική. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για μεγάλα ύψη βροχής σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε Δυτική Ελλάδα, Στερεά, Πελοπόννησο, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Σποράδες. Από το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και τις Κυκλάδες, ενώ το βράδυ θα φτάσουν σε Δωδεκάνησα και Κρήτη.

Χαλαζοπτώσεις αναμένονται κυρίως στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά –περιλαμβανομένης της Αττικής– και στα νησιά του Αιγαίου, με το χαλάζι κατά τόπους να είναι μεγάλου μεγέθους. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην κατηγορία 4 (πολύ σημαντική).

Δείτε live την εξέλιξη της κακοκαιρίας:

Κακοκαιρία «Adel»: Οι περιοχές με ισχυρά φαινόμενα

Την Παρασκευή (28/11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και έως το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

β. Στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, έως τις πρωινές ώρες.

γ. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι.

δ. Στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Ο Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του στο X, εξήγησε πως «Β-ΒΑ η κίνηση του πυρήνα καταιγίδων που έρχεται από τον Σαρωνικό – Μυρτώο Πέλαγος. Προβλέπεται να επηρεάσει κυρίως τα νότια της Αττικής την επόμενη ώρα».

B-BA η κίνηση του πυρήνα καταιγίδων που έρχεται από τον Σαρωνικό – Μυρτώο Πέλαγος. Προβλέπεται να επηρεάσει κυρίως τα Νότια της Αττικής την επόμενη ώρα . @CivPro_GR @EMY_HNMS @Starchannelnew1 pic.twitter.com/ooly3l6AXr — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 27, 2025

Σε «red code» τέσσερις περιοχές – Το κρίσιμο 12ωρο

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» τέθηκαν η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Η απόφαση ελήφθη μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου.

Η Επιτροπή επικοινώνησε με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, ενώ πραγματοποιήθηκαν Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας για την προετοιμασία του μηχανισμού. Ήδη σε ετοιμότητα «red code» βρίσκονται οι Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Οι κρίσιμες ώρες αναμένονται από τις πρώτες πρωινές έως το μεσημέρι της Παρασκευής, ενώ τα φαινόμενα θα συνεχιστούν στα Δωδεκάνησα. Σε επιφυλακή βρίσκονται το Πυροσβεστικό Σώμα και ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, ειδικά για την Αττική.

Κακοκαιρία «Adel»: Διπλό πέρασμα από την Αττική

Όπως ανέφερε νωρίτερα ο Θοδωρής Κολυδάς, το πρωί της Παρασκευής θα επηρεαστούν η Δυτική και Νότια Πελοπόννησος, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, ενώ προειδοποίησε για έντονα φαινόμενα στη Θάσο. Ο μετεωρολόγος τόνισε πως «από την Αττική θα έχουμε διπλό πέρασμα με φαινόμενα, ένα τη νύχτα και άλλο μετά τα ξημερώματα της Παρασκευής».

H κινηση της κακοκαιρίας #Adel το επόμενο τριήμερο . Περισσότερα στα δελτία του @Starchannelnew1 και στο @wwwstargr pic.twitter.com/QUJLh71YWP — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 27, 2025

Το απόγευμα, η κακοκαιρία θα επεκταθεί σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Ανατολικό Αιγαίο, επηρεάζοντας κυρίως Χίο, Σάμο και Ικαρία, ενώ τα φαινόμενα θα συνεχιστούν το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Από το πρωί του Σαββάτου αναμένεται σταδιακή εξασθένηση.

Πλημμύρες και ζημιές σε πολλές περιοχές

Την Πέμπτη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προκάλεσαν προβλήματα σε Ιόνιο, Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία, Πελοπόννησο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Σύμφωνα με το δίκτυο του meteo.gr, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε επτά σταθμούς και τα 80 χιλιοστά σε 22.

Πλημμύρες σημειώθηκαν στην Αγία Κυριακή Κεφαλονιάς, ενώ χαλαζόπτωση καταγράφηκε στη Μάνδρα Ξάνθης και στην Αμφιλοχία, όπου υπερχείλισε χείμαρρος. Στα Τζουμέρκα σημειώθηκε κατολίσθηση στο χωριό Άγναντα, με σπίτια να κινδυνεύουν.

Στη Θεσπρωτία, ο κάμπος της Παραμυθιάς μετατράπηκε σε λίμνη, προκαλώντας ζημιές σε καλλιέργειες και περιουσίες. Στο Μεγανήσι Λευκάδας, δρόμοι και σπίτια πλημμύρισαν, ενώ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας ανεμοστρόβιλος προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε επιχειρήσεις και κατοικίες.

Αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ για την Παρασκευή

Αττική: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, εξασθένηση από το απόγευμα. Άνεμοι νότιοι 5-6 μποφόρ. Θερμοκρασία 14-19°C.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, ισχυρές έως το απόγευμα. Άνεμοι βορειοδυτικοί 4-5 μποφόρ. Θερμοκρασία 11-15°C.

Μακεδονία – Θράκη: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Θερμοκρασία 10-18°C.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Ελλάδα: Βροχές και καταιγίδες, ισχυρές έως το πρωί. Θερμοκρασία 12-17°C.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Πελοπόννησος: Τοπικές βροχές και καταιγίδες, εξασθένηση από το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 20°C.

Κυκλάδες – Κρήτη: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι. Θερμοκρασία έως 23°C.

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα: Καταιγίδες από το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Θερμοκρασία 18-23°C.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας. Για πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. (www.astynomia.gr) και για οδηγίες προστασίας, το civilprotection.gov.gr.