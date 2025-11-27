Σφοδρό είναι το περάσμα της κακοκαιρίας Adel από την Ηπειρο και την Κέρκυρα, το Μεγανήσι, τον δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων . Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και χειμάρρους. Σπίτια πλημμυρισμένα, οδηγοί εγκλωβίστηκαν από τα ορμητικά νερά. Η Πυροσβεστική δέχθηκε αλλεπάλληλες κλήσεις.

Άνδρες της ΕΜΑΚ επιστράτευσαν μέχρι και βάρκες για να απεγκλωβίσουν κατοίκους στο χωριό Ποταμός.

Το ποτάμι φούσκωσε και υπερχείλισε. Στους δρόμους βγήκαν φερτά υλικά, καλάμια, ξύλα και σκουπίδια, τα οποία έφραξαν τις δύο καμάρες της γέφυρας μέσα στο χωριό.

Λίγο μετά από σφοδρή καταιγίδα με ισχυρούς ανέμους, κομμάτι πλεξιγκλάς αποκολλήθηκε από την οροφή κολυμβητηρίου στην Κέρκυρα την ώρα που διεξαγόταν αγώνας με κόσμο στις εξέδρες, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά.

Το κολυμβητήριο εκκενώθηκε προκειμένου η Πυροσβεστική να προχωρήσει με ασφάλεια στην επιχείρηση απομάκρυνσης του πλεξιγκλάς.

Πτήση από Αθήνα προς Κέρκυρα δεν κατάφερε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Ιωάννης Καποδίστριας», εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών και αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα.

Έκκληση να περιορίσουν οι πολίτες τις μετακινήσεις κάνει η Πολιτική Προστασία με μήνυμα που εστάλη στα κινητά των κατοίκων της Κέρκυρας.

Κινδυνεύουν σπίτια στα Τζουμέρκα

Αντιμέτωποι με το νέο κύμα κακοκαιρίας βρίσκονται οι κάτοικοι των χωριών στα Τζουμέρκα, προτού προλάβουν να μετρήσουν τις πληγές από τις σφοδρές καταιγίδες των προηγούμενων ημερών.

Στα Πράμαντα, σφοδρή καταιγίδα και χαλαζόπτωση πλήττει την ήδη πληγωμένη περιοχή. Σπίτια κινδυνεύουν να καταρρεύσουν.

Στα βόρεια Τζουμέρκα έχει σημάνει συναγερμός καθώς οι καταρρακτώδεις βροχές που προηγήθηκαν έχουν προκαλέσει κορεσμό του εδάφους και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πλημμύρας ακόμη και με μικρότερα ύψη βροχής. Συνεργεία του δήμου προσπαθούν να ανοίξουν διόδους για το νερό, απομακρύνοντας φερτά υλικά.

Μηνύματα του 112

Στους Μελισσουργούς Άρτας από τη νεροποντή κατέρρευσαν οι πλαγιές του βουνού παρασύροντας μαντριά. Από τις κατολισθήσεις έκλεισαν οι δρόμοι και οι κάτοικοι εγκλωβίστηκαν για πολλές ώρες στα σπίτια τους χωρίς ρεύμα.

Στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας τεράστιες εκτάσεις από χωράφια έχουν μετατραπεί σε λίμνη.

Μήνυμα του 112 στάλθηκε στα κινητά των κατοίκων της Αιτωλοακαρνανίας, λίγο μετά τις 21:00 το βραδύ, εφιστώντας την προσοχή τους λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των κατολισθήσεων.

Ζημιές και στο Μεγανήσι

Σύμφωνα με το ilefkada.gr δύο σπίτια στο Μεγανήσι πλημμύρισαν από την έντονη βροχόπτωση που πλήττει το νησί από το πρωί. Συνεργείο του δήμου, με επικεφαλής τον δήμαρχο Γεράσιμο Κατωπόδη και τη συνδρομή των αντιδημάρχων Τάκη Κατωπόδη και Κώστα Καββαδά, επιχειρεί άντληση των νερών από τις αυλές των κατοικιών, χρησιμοποιώντας και το όχημα της Πολιτικής Προστασίας.

Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ενώ οι κάτοικοι συνδράμουν στις προσπάθειες του δήμου. Με το σούρουπο να δυσχεραίνει τις εργασίες, οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις.

Μεγάλες καταστροφές από τις ραγδαίες βροχοπτώσεις στον δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων

Η περιοχή του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων βρέθηκε ξανά στο έλεος της κακοκαιρίας, με τις ραγδαίες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών να προκαλούν σοβαρές ζημιές στην οδοποιία και σε άλλες υποδομές.

Σύμφωνα με το PatrisNews, σοβαρές ζημιές υπέστη και το αγροτικό οδικό δίκτυο, καθιστώντας πολλά σημεία αδιάβατα σε μια περίοδο κρίσιμη για την ελαιοσυγκομιδή. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έχει συντάξει μελέτη προς το υπουργείο Εσωτερικών για την έγκριση χρηματοδότησης, ενώ μηχανήματα του Δήμου προχωρούν ήδη σε εργασίες αποκατάστασης των ζημιών.

Συνεργεία του Δήμου, με εντολή του δημάρχου Σάκη Μπαλιούκου, επιχειρούν για την άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων, ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κρίνεται απαραίτητο να συνδράμει στις ζημιές που αφορούν υποδομές αρμοδιότητάς της.

