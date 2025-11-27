Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Πολιτική Προστασία, ενόψει του νέου κύματος έντονης κακοκαιρίας από το σύστημα ADEL, που αναμένεται να πλήξει τη χώρα τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά.

Αργά το απόγευμα ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες που αποφασίστηκαν από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου. Στόχος είναι η πλήρης προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού, ειδικά στις περιοχές όπου το πέρασμα της κακοκαιρίας αναμένεται να είναι πιο έντονο.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι περιοχές αυξημένου κινδύνου είναι η ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Μετά από επικοινωνία του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.Δ.) με τους ΟΤΑ, πραγματοποιήθηκαν άμεσα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, ενημερώθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ώστε να τεθούν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Υπενθυμίζεται ότι ήδη σε κατάσταση «RED CODE» βρίσκονται οι περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Οι κρίσιμες ώρες και οι περιοχές που θα πληγούν

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι πιο κρίσιμες ώρες θα είναι από τις πρώτες πρωινές μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής. Ωστόσο, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και αργότερα, κυρίως στα Δωδεκάνησα.

Ισχυρές βροχές αναμένονται και στην Αττική, αν και μικρότερης έντασης, με το Πυροσβεστικό Σώμα και τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.

Η καταιγίδα που έπληξε το λεκανοπέδιο το βράδυ της Πέμπτης προκάλεσε μικροπροβλήματα, κυρίως λόγω πτώσεων δέντρων σε Χαλάνδρι, Ηλιούπολη και Αιγάλεω.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, το σύστημα ADEL θα συνεχίσει να επηρεάζει τη χώρα και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Αναμένονται εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, αλλά και στο ανατολικό Αιγαίο, με πιθανές χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους.

Κατά τη διάρκεια της Πέμπτης σημειώθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα την Παρασκευή

Για την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, η ΕΜΥ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

α. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και έως το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

β. Στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως τις πρωινές ώρες.

γ. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι.

δ. Στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Οδηγίες προς τους πολίτες

Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται για την εξέλιξη των φαινομένων μέσω των τακτικών δελτίων καιρού της ΕΜΥ στην ιστοσελίδα www.emy.gr.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά ιδιαίτερη προσοχή και καλεί τους πολίτες να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας από τους κινδύνους που ενδέχεται να προκαλέσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Για πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στη διεύθυνση www.astynomia.gr.

Περισσότερες οδηγίες και ενημερώσεις για μέτρα προστασίας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στο civilprotection.gov.gr.