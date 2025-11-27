Ένας 30χρονος άνδρας από την Βουλγαρία εντόπιστηκε και συνελήφθη το πρωί της Τρίτης στα Φιλιατρά από αστυνομικούς της Β΄ Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης Μεσσηνίας, σύμφωνα με το tharrosnews.gr, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν δικαστικές αποφάσεις για υπόθεση μαστροπείας.

Όπως αναφέρει ένα άλλο τοπικό Μέσο, το gargalianoi.gr, σε βάρος του εκκρεμούσαν βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Κυπαρισσίας, καθώς και ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας, που αφορούν κατηγορία για μαστροπεία.

Ο 30χρονος οδηγήθηκε στις αρμόδιες Αρχές για τις περαιτέρω νομικές διαδικασίες.