Ένας 16χρονος συνελήφθη στη Θέρμη Θεσσαλονίκης με την κατηγορία της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών, σύμφωνα με την αστυνομία.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου, βρέθηκαν πάνω του έξι συσκευασίες με μικροποσότητες κάνναβης — τόσο ακατέργαστης όσο και κατεργασμένης σε μορφή «σοκολάτας». Επίσης κατασχέθηκαν μία ηλεκτρονική ζυγαριά, ένας μεταλλικός τρίφτης και 60 ευρώ, ποσό που εκτιμάται ότι προέρχεται από εμπορία ναρκωτικών.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του ανήλικου, όπου εντοπίστηκε ακόμη μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 173 γραμμαρίων.

Στο πλαίσιο της ίδιας αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθη και ένας 17χρονος, ο οποίος είχε στην κατοχή του δύο αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης, τα οποία φέρεται να είχε προμηθευτεί από τον 16χρονο.