Για την οικογένειά της, τις προσωπικές απώλειες που η ίδια έχει βιώσει, τον θυμό αλλά και την αυτοκριτική στις σχέσεις μίλησε η Ναταλία Γερμανού. Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στον θάνατο του πατέρα της, Φρέντυ Γερμανού, ενώ σημείωσε ότι αρκετές φορές έχει δεχθεί αρνητική κριτική λόγω της ιδιότητάς της ως κόρη του.

Η παρουσιάστρια μίλησε στο διαδικτυακό κανάλι Rainbow Mermaids, ενώ αποσπάσματα από τις δηλώσεις της προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου στην εκπομπή του Mega Buongiorno

Η Ναταλία Γερμανού αναφέρθηκε αρχικά με συγκίνηση στη γιαγιά της, τη γυναίκα που, όπως είπε, υπήρξε το απόλυτο στήριγμά της. «Ήταν τα πάντα για μένα. Όταν έφυγε, ένιωσα σαν να αποκολλήθηκε ένα κομμάτι από την καρδιά μου. Οι γονείς μου ανησυχούσαν πως “θα χαθώ” μέσα στη θλίψη. Ήμουν πάντα το κορίτσι του μπαμπά, ενώ η μητέρα μου ήταν πιο αυστηρή και απαιτητική μαζί μου», παραδέχτηκε.

Παράλληλα, δεν δίστασε να αναφερθεί στις “πληγές” που, όπως είπε, της άφησαν τα σχόλια που έχει δεχθεί όλα αυτά τα χρόνια εξαιτίας του επωνύμου της: «Μου λένε συχνά ότι είμαι η ντροπή του πατέρα μου ή ότι χωρίς εκείνον δεν θα ήμουν πουθενά. Δεν με αγγίζουν. Ξέρω ποιος ήταν και ξέρω ποια είμαι. Ποτέ δεν υπήρξα ντροπή για εκείνον και ούτε θα γίνω».

Αναφερόμενη στην απώλεια του πατέρα της, Φρέντυ Γερμανού, αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να μπει σε μακρόχρονη ψυχοθεραπεία προκειμένου να μπορέσει να τη διαχειριστεί συγκεκριμένα είπε ότι: «Ο πόνος μετατράπηκε σε θυμό. Έλεγα στον τότε σύζυγό μου, τον Πέτρο, γιατί ζει κάποιος άλλος και όχι εκείνος; Εκείνος ήταν ο πρώτος που μου είπε πως πρέπει να ζητήσω βοήθεια. Ήταν καθοριστικός».

Τέλος, μιλώντας για τον Πέτρο Ίμβριο, αναφέρθηκε με ιδιαίτερη τρυφερότητα: «Είναι οικογένεια. Μου συγχώρεσε πράγματα που άλλοι δεν θα συγχωρούσαν ποτέ». Δεν έκρυψε όμως και τη δύσκολη πλευρά της τηλεοπτικής καθημερινότητας. «Υπάρχουν μέρες που θέλεις να διαλύσεις τα πάντα. Αλλά μετά λες “ησύχασε”. Δεν σώζεις ζωές. Δεν είμαστε γιατροί. Είναι τηλεόραση, όχι χειρουργείο». Όσο για το πέρασμα του χρόνου, παραδέχτηκε ότι βίωσε την πιο έντονη κρίση ηλικίας κοντά στα 50. «Όταν είπα δημόσια την ηλικία μου, δεν μπορούσα να το πιστέψω ούτε εγώ. Μέχρι τότε το έκρυβα. Εκεί ήταν το σοκ», κατέληξε η Ναταλία Γερμανού.