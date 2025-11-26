Σοκαριστική τροπή πήρε η υπόθεση της δολοφονίας 75χρονης γυναίκας, στη Σαλαμίνα, καθώς η 46χρονη νύφη της ομολόγησε ότι τη σκότωσε, επικαλούμενη τα οικονομικά προβλήματα που είχαν προκύψει από τον εθισμό της στον τζόγο.

Η 46χρονη ισχυρίστηκε ότι φοβήθηκε πως η ηλικιωμένη την αναγνώρισε και τη χτύπησε θανάσιμα. Στη συνέχεια, έψαξε το σπίτι για κοσμήματα χωρίς να βρει κάτι, πριν διαφύγει με το αυτοκίνητό της.

Αρχικά, οι αστυνομικές αρχές εκτιμούσαν ότι επρόκειτο για ληστεία. Ωστόσο, η κόρη της 75χρονης υποψιαζόταν τη γυναίκα από την πρώτη στιγμή, κάτι που οδήγησε τελικά στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση έπαιξαν τα μεγάλα χρέη της 46χρονης από τον τζόγο. Παρά το γεγονός ότι είχε καλύψει το πρόσωπό της, φορούσε γάντια και είχε στρέψει τις κάμερες αλλού, ξέχασε να απενεργοποιήσει τον ήχο. Έτσι, στο ηχητικό ντοκουμέντο ακούγονται οι προσευχές της ηλικιωμένης λίγο πριν χάσει τη ζωή της.

Επιπλέον, ίχνη αίματος στο τιμόνι του αυτοκινήτου της και βίντεο από τη διαφυγή της αποτέλεσαν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία για την αστυνομία.

«Ήταν η πρώτη που πήγε στον τόπο του εγκλήματος»

«Από πολύ νωρίς φάνηκε ότι ήταν κάποιος άνθρωπος που γνώριζε πάρα πολλά πράγματα. Υπήρχαν κάποια στοιχεία που παρέπεμπαν στο στενό οικογενειακό ή κοινωνικό περιβάλλον», δήλωσε στο MEGA η δικηγόρος της οικογένειας της 75χρονης, Κατερίνα Τσιώνα.

Η δικηγόρος υπογράμμισε ότι το γεγονός πως η ηλικιωμένη δυσκολευόταν να κινηθεί λόγω ατυχήματος, σε συνδυασμό με την ύπαρξη χρημάτων και κοσμημάτων στο σπίτι, έδειχναν πως ο δράστης γνώριζε την άτυχη γυναίκα.

Όπως είπε, η 46χρονη ήταν η πρώτη που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος. «Η δράστις ήταν η πρώτη που πήγε στον τόπο του εγκλήματος. Με αφορμή να την αναζητήσει, γιατί όλη μέρα τα παιδιά της δεν είχαν νέα από τη θανούσα. Ξαναγύρισε και παρέμεινε στον τόπο του εγκλήματος».

Το κίνητρο

Το έγκλημα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, έγινε για μόλις 1.100 ευρώ. Τα χρήματα αυτά είχε συγκεντρώσει ο σύζυγος της 46χρονης για να τα επιστρέψει στη μητέρα του, στο πλαίσιο συνολικού χρέους ύψους 10.000 ευρώ.

Η 46χρονη φέρεται να είχε ήδη χάσει το ποσό στον τζόγο και προσπάθησε να το ανακτήσει από την ηλικιωμένη. Το θύμα, που αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, βρέθηκε με πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι, τον λαιμό και τον θώρακα από χτυπήματα με μπουκάλι και μαχαίρι.

Το προφίλ της 46χρονης

Πέρα από τον εθισμό της στον τζόγο, η 46χρονη είχε για χρόνια ενεργή παρουσία στη Χρυσή Αυγή. Το 2012 ήταν υποψήφια στην Α’ Θεσσαλονίκης, το 2015 στη Β’ Αθηνών και το 2019 στις δημοτικές εκλογές στην Αθήνα.

Το ηχητικό ντοκουμέντο και τα ίχνη αίματος στο τιμόνι του οχήματός της ήταν τα στοιχεία που συνέδεσαν τη 46χρονη με τη δολοφονία της 75χρονης, οδηγώντας τελικά στη σύλληψη και την ομολογία της.