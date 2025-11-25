Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει το όχημα της 46χρονης λίγο μετά την άγρια δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα.

Πρόκειται για ένα από τα βίντεο που εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ. και κατάφερε να φτάσει στα ίχνη της 46χρονης. Στο συγκεκριμένο όχημα εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στο τιμόνι που ανήκαν στην 75χρονη.

Το στοιχείο αυτό συνέδεσε άμεσα τη 46χρονη με το έγκλημα.

Το χρονικό

Οι αρχικές εκτιμήσεις μιλούσαν για εισβολή αγνώστων στο οίκημα με σκοπό τη ληστεία. Το σπίτι ήταν αναστατωμένο, σημάδι ότι κάποιος έψαχνε.

Η κόρη του θύματος την υποψιαζόταν από την πρώτη στιγμή. Οι αστυνομικοί βρήκαν το σημείο – κλειδί: τα χρέη της 46χρονος λόγω τζόγου.

Φρόντισε να καλύψει το πρόσωπό της, να φορέσει γάντια και να στρέψει προς άλλη κατεύθυνση τις κάμερες για να μην καταγραφεί η είσοδος και η διαφυγή της από το σπίτι.

Ωστόσο, ξέχασε να απενεργοποιήσει τον ήχο. Σε αυτό το ντοκουμέντο ακούγονται οι προσευχές της ηλικιωμένης, λίγο πριν ξεψυχήσει.

Όλα έγιναν για 1.100 ευρώ. Τόσα είχε συγκεντρώσει ο σύζυγος της 46χρονης, προκειμένου να επιστρέψει στη μητέρα του ως μέρος συνολικού χρέους 10.000 ευρώ. Χρήματα, τα οποία εικάζεται ότι επίσης τα είχε χάσει η εθισμένη στον τζόγο δράστιδα του εγκλήματος.

Η 46χρονη καταχράστηκε το ποσό που συνέλεξε ο σύζυγός της και προκειμένου να το επιστρέψει, έστησε το σκηνικό του θανάτου στο σπίτι της 75χρονης.

Η ηλικιωμένη, που αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι, τον τράχηλο και τον θώρακα από χτυπήματα με μπουκάλι και μαχαίρι.

Υποψήφια με την «Χρυσή Αυγή»

Η 46χρονη ήταν επί χρόνια ενεργό μέλος της «Χρυσής Αυγής». Το 2012 ήταν υποψήφια στην Α΄ Θεσσαλονίκης και συγκέντρωσε 4.691 ψήφους, χωρίς να εκλεγεί.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2015 μετακόμισε στη B’ Αθηνών, συγκεντρώνοντας 848 σταυρούς. Το 2019 ήταν υποψήφια στις δημοτικές εκλογές στην 4η κοινότητα της Αθήνας, με τον συνδυασμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.

Όλα αυτά τα χρόνια, ο σύζυγός της εμφανιζόταν σίγουρος για τον χαρακτήρα της.

Αυτή η γυναίκα είναι τελικά εκείνη που αφαίρεσε τη ζωή της ίδιας του της μητέρας στήνοντας μία δήθεν ληστεία και παίζοντας θέατρο για περισσότερες από τρεις εβδομάδες.