Σοκ προκαλεί ένα άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (24/11), όταν ένας άνδρας ρωσικής καταγωγής ξυλοκόπησε τη σύζυγό του μέσα στο οχηματαγωγό πλοίο που εκτελεί το δρομολόγιο Σαλαμίνα – Πέραμα.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο 63χρονος επιτέθηκε στην 50χρονη σύζυγό του, η οποία είναι επίσης υπήκοος Ρωσίας και με χτυπήματα στο πρόσωπο, το κεφάλι και το σώμα τις προκάλεσε μώλωπες και αιματώματα. Ο δράστης συνελήφθη από στελέχη του Λιμενικού Σώματος στο Πέραμα και αντιμετωπίζει κατηγορίες περί ενδοοικογενειακής βίας.
Η 50χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, μαζί με τα ανήλικα παιδιά της, προκειμένου να λάβει ιατρική φροντίδα και πήρε εξιτήριο. Προανάκριση διενεργείται από το Δ΄ Λιμενικό τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.
- Δίκη υποκλοπών: Έλαβα απειλητικό email για συμβόλαιο θανάτου – Τι αποκάλυψε η πρώην διευθύντρια των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων
- Αποκαλύψεις σοκ για το έγκλημα στη Σαλαμίνα: Η 75χρονη ξεψύχησε λέγοντας το «πάτερ ημών»
- Ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους μέσα στο φέρι μποτ Σαλαμίνα-Πέραμα