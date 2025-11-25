Σοκ προκαλεί ένα άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (24/11), όταν ένας άνδρας ρωσικής καταγωγής ξυλοκόπησε τη σύζυγό του μέσα στο οχηματαγωγό πλοίο που εκτελεί το δρομολόγιο Σαλαμίνα – Πέραμα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο 63χρονος επιτέθηκε στην 50χρονη σύζυγό του, η οποία είναι επίσης υπήκοος Ρωσίας και με χτυπήματα στο πρόσωπο, το κεφάλι και το σώμα τις προκάλεσε μώλωπες και αιματώματα. Ο δράστης συνελήφθη από στελέχη του Λιμενικού Σώματος στο Πέραμα και αντιμετωπίζει κατηγορίες περί ενδοοικογενειακής βίας.

Η 50χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, μαζί με τα ανήλικα παιδιά της, προκειμένου να λάβει ιατρική φροντίδα και πήρε εξιτήριο. Προανάκριση διενεργείται από το Δ΄ Λιμενικό τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.