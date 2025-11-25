Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε τη Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα, με το οποίο ξεκινά η διαδικασία για την καταχώριση των Αδελφών Μουσουλμάνων στη λίστα των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων». Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια νέα φάση στην αμερικανική πολιτική απέναντι στο ισλαμιστικό κίνημα με παρουσία σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με το κείμενο που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο, τα παραρτήματα των Αδελφών Μουσουλμάνων «στον Λίβανο, στην Ιορδανία και στην Αίγυπτο» —όπου και ιδρύθηκε το κίνημα— «εμπλέκονται σε ή ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν εκστρατείες βίας και αποσταθεροποίησης που βλάπτουν τους ίδιους τους τόπους τους, τους αμερικανούς πολίτες ή αμερικανικά συμφέροντα».

Την ευθύνη για την υλοποίηση της διαδικασίας φέρουν ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Η καταχώριση στον κατάλογο των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων» συνεπάγεται σειρά οικονομικών και διοικητικών κυρώσεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το πάγωμα τυχόν πόρων της οργάνωσης στις ΗΠΑ, η απαγόρευση κάθε χρηματοοικονομικής συναλλαγής μαζί της και η απαγόρευση εισόδου των μελών της στην αμερικανική επικράτεια. Τα μέτρα αυτά ενισχύουν την πολιτική πίεση προς την οργάνωση και τα παρακλάδια της.

Η πορεία και οι απαγορεύσεις του κινήματος

Η οργάνωση, με παραρτήματα σε πολλές χώρες, υπήρξε για δεκαετίες το κυριότερο κίνημα της αντιπολίτευσης στην Αίγυπτο, παρά την έντονη καταστολή που αντιμετώπισε. Από το 2013, μετά την ανατροπή του Μοχάμεντ Μούρσι —του πρώτου και μοναδικού μέλους της που εξελέγη πρόεδρος—, έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» και έχει τεθεί εκτός νόμου.

Οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι πρεσβεύουν το μετριοπαθές πολιτικό ισλάμ, ωστόσο έχουν τεθεί εκτός νόμου και σε άλλες χώρες, όπως στη Σαουδική Αραβία και, πιο πρόσφατα, στην Ιορδανία. Οι ιορδανικές αρχές τους κατηγορούν για «αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες», περιλαμβανομένης της κατασκευής και αποθήκευσης ρουκετών και εκρηκτικών.

Ανησυχίες και διεθνείς αντιδράσεις

Στη Γαλλία, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει αφιερώσει δύο συνεδριάσεις του Συμβουλίου Άμυνας και Εθνικής Ασφαλείας στον «εισοδισμό» των Αδελφών Μουσουλμάνων, υπογραμμίζοντας τις ανησυχίες της Ευρώπης για τη δράση του κινήματος.