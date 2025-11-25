Πριν από ακριβώς έναν χρόνο και μία μέρα, η ΑΕΚ έπαιζε στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ηττήθηκε με 4-1 από τον Ολυμπιακό με τον Λάζαρο Ρότα να κάνει κακό ματς, δύο τουλάχιστον σοβαρά λάθη και να χρεώνεται τα πάντα.

Ήταν μία εμφάνιση κακή, μόλις ένα μήνα και κάτι μετά από μία φοβερή εμφάνιση μέσα στο «Γουέμπλεϊ», με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας κόντρα στην Αγγλία (λίγες μόλις μέρες μετά τον τραγικό χαμό του Τζορτζ Μπάλντοκ).

Μετά από εκείνο το ματς στο Φάληρο, ήταν προγραμματισμένο ένα ταξίδι στο εξωτερικό του Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος θα πήγαινε στη Βενεζουέλα για επαγγελματικούς λόγους.

Λόγω καθυστέρησης στην αναχώρηση της πτήσης και της έκρυθμης κατάστασης που επικρατούσε από το προηγούμενο βράδυ, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, εκμεταλλεύτηκε αυτό το χρονικό «παράθυρο» και το πρωί της Δευτέρας πήγε στα Σπάτα.

Από το βράδυ εκείνης της Κυριακής, ΑΛΗΤΕΣ και ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, έλεγαν ότι ο Ρότα είχε «τρυπηθεί» και ότι ήταν στημένος (!!!) για να χάσει η ΑΕΚ. Σε αυτό το «πανηγυράκι» συμμετείχαν και «δημοσιογράφοι» και ρεπόρτερ που ασχολούνται με την ΑΕΚ. Τα «πειστήρια» υπάρχουν ακόμα σε αναρτήσεις σε social media, σε video που υπάρχουν σε youtube και tiktok. Ψάξτε να τους βρείτε δεν είναι δύσκολο.

Όμως πρωτεργάτης σε αυτή την ιστορία ήταν ο μυθομανής επιδειξίας, ο οποίος διέδιδε δεξιά και αριστερά φήμες, όπως κάνει για πολλά άλλα θέματα (όλα όμως στην ώρα τους γιατί το ψέμα έχει πάντα κοντά ποδάρια)!

Ο Μάριος Ηλιόπουλος πήγε λοιπόν στα Σπάτα και έπιασε τον Ρότα. Οι δυο τους μίλησαν και το κλίμα ήταν έντονα φορτισμένο. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ μίλησε με τον ποδοσφαιριστή και ο 27χρονος (πέρσι) διεθνής μπακ, του είπε: «Αν πιστεύεις, αν θεωρείς, ότι έχω κάνει κακό στην ομάδα, φεύγω τώρα»!

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ μετά το συγκεκριμένο ραντεβού είχε μιλήσει και με τον Ματίας Αλμέιδα και ο Αργεντινός τεχνικός του είχε ξεκαθαρίσει πως δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση, ο Ρότα να έχει κάνει εσκεμμένα λάθη ή να «τρυπήθηκε». Θα ήταν ηλίθιος όποιος πίστευε πως ένα παιδί που ήθελε να εκτοξεύσει την καριέρα του θα έκανε κάτι τέτοιο.

Το πως είχαν εξελιχθεί στη συνέχεια τα πράγματα, ελπίζω να τα θυμάστε. Ο Ρότα στοχοποιήθηκε, έπαιξε με τον Άρη (όπου συνέβη και κάτι ακόμα πολύ «χοντρό» απόντος του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, αλλά δεν είναι της παρούσης), άκουγε πολλά και έφυγε για τα αποδυτήρια, αλλά κανένας δεν είχε τα cojones να βγει να τον υποστηρίξει. Ή μάλλον υπήρχαν ένας – δύο. Βόλευε πολλούς αυτή η κατάσταση εκείνη την περίοδο.

Η χρονιά τελείωσε απογοητευτικά, άλλαξε ο προπονητής, άλλο μπακ δεν ήρθε με επιλογή Ριμπάλτα και ο Ρότα ήταν και πάλι βασικός. Έφτασε να είναι και αναντικατάστατος ξανά. Ο Νίκολιτς τον θεωρεί παίκτη κλειδί και ο Ριμπάλτα που το καλοκαίρι είχε άλλες σκέψεις, άλλαξε γνώμη!

Πολλοί μπορεί να ονειρεύονται Βασίλη Μπορμπόκη, αλλά μέχρι να… βρεθεί, ο Ρότα είναι ένα από τα καλύτερα δεξιά μπακ του ελληνικού πρωταθλήματος. Στο χέρι της ΑΕΚ είναι -αν θέλει και αν μπορεί- να φέρει και καλύτερο και να διεκδικήσει τη θέση του 28χρονου σήμερα διεθνή μπακ.

Πριν από λίγη ώρα, ο Ρότα ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2030! Πήρε όσα ζήτησε. Μαγκιά του. Τα ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ και οι ΑΛΗΤΕΣ που πρωταγωνίστησαν σε αυτή τη βρώμικη ιστορία, αυτή τη στιγμή έχουν κρυφτεί!

Πηγαίνετε λοιπόν να τους ρωτήστε τώρα τι λένε. Ποια είναι η άποψή τους τώρα που ανανέωσε κάποιος που ΣΑΣ έλεγαν ότι «τρυπούσε» την ΑΕΚ; Δε θα σας απαντήσουν. Το πολύ πολύ να ανεβάσουν καμία φωτογραφία του Ρότα και να πανηγυρίζουν για να πάρουν κανένα like…

ΥΓ: Ξέρω, ξέρω, είμαι μεγάλο κωλόπαιδο. Έλα όμως που δεν το μετανιώνω δευτερόλεπτο! Ξέρω, ξέρω, θα αρχίσουν πάλι να λένε για μένα. Έλα όμως που δεν μου καίγεται καρφί!