Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό. Ο Τιμπό Κουρτουά τέθηκε νοκ-άουτ λόγω ίωσης, με τον Αντρέι Λούνιν να αναλαμβάνει τα γκολπόστ, ενώ στην ήδη μακρά λίστα των απουσιών προστίθενται οι Καρβαχάλ, Μιλιτάο και Αλάμπα.

Παράλληλα, ο Τσάμπι Αλόνσο παρακολουθεί στενά την κατάσταση των Ρούντιγκερ, Τσουαμενί και Μασταντουόνο, οι οποίοι παραμένουν αμφίβολοι για το ματς, ενώ ο Ντιν Χούισεν, τραυματισμένος στον τελευταίο αγώνα με την Έλτσε, είναι εξαιρετικά αμφίβολος. Η ομάδα του Βάσκου τεχνικού καλείται να βρει λύσεις απέναντι στους «ερυθρόλευκους», διατηρώντας παράλληλα την ισορροπία στην άμυνα και τη μεσαία γραμμή.

🎙️ Informa @AranchaMOBILE ❌ Dean Huijsen se suma a Courtois y tampoco entrena en la sesión de este martes pic.twitter.com/kqI6Lk1qgz — Tiempo de Juego (@tjcope) November 25, 2025

Η Ρεάλ Μαδρίτης αναχωρεί για την Αθήνα με αρκετές ανησυχίες, ενώ ο Ολυμπιακός περιμένει να εκμεταλλευτεί τις απουσίες των Μαδριλένων σε μια κρίσιμη μάχη για τη συνέχεια του Champions League.