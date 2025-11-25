Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τη Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, καθώς ο Τιμπό Κουρτουά τέθηκε νοκ-άουτ λόγω ιογενούς γαστρεντερικής λοίμωξης. Ο 33χρονος Βέλγος τερματοφύλακας αποχώρησε από την προπόνηση της ομάδας και δεν θα ταξιδέψει στην Αθήνα για τον αγώνα της 5ης αγωνιστικής του Champions League, με την ομάδα να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασής του για ενδεχόμενη συμμετοχή στο μέλλον.

Η απουσία του Κουρτουά έρχεται λίγες ημέρες μετά τον τραυματισμό του Εντέρ Μιλιτάο, που θα μείνει εκτός για περίπου δύο εβδομάδες. Σημαντική ανακούφιση για τον Τσάμπι Αλόνσο αποτελεί η επιστροφή του Αντόνιο Ρούντιγκερ στην αποστολή, ενώ η Ρεάλ ελπίζει να μπορέσει να υπολογίζει και στον Κουρτουά σε περίπτωση βελτίωσης της υγείας του. Η ισπανική ομάδα επισημαίνει ότι η κατάσταση του Βέλγου θα παρακολουθείται συνεχώς από το ιατρικό επιτελείο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:

«Μετά την εξέταση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στον παίκτη μας, Τιμπό Κουρτουά, από τις Ιατρικές Υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με ιογενή γαστρεντερική λοίμωξη. Δεν θα είναι διαθέσιμος για το ταξίδι στην Αθήνα. Η κατάστασή του θα παρακολουθείται».

Μέχρι στιγμής, ο Τιμπό Κουρτουά είχε αγωνιστεί σε όλα τα ματς της φετινής σεζόν, με το παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό να σημειώνει το πρώτο του απουσία μετά από τρεις μήνες πρωταθλήματος. Η απουσία του Βέλγου θα δώσει την ευκαιρία στον Αντόνιο Λουνίν να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στη σεζόν, υπό τις οδηγίες του Τσάμπι Αλόνσο. Στη λίστα των τερματοφυλάκων για το ματς του Champions League θα βρίσκονται επίσης ο Φραν Γκονζάλες, που θα καλύψει τη θέση του δεύτερου τερματοφύλακα, και ο νεαρός Χάβι Ναβάρο.