Η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται να βιώνει σοβαρές εσωτερικές εντάσεις, καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές φέρονται να έχουν στραφεί κατά του προπονητή τους, Τσάμπι Αλόνσο. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο Βινίσιους ενημέρωσε τη διοίκηση ότι δεν προτίθεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο όσο ο Βάσκος προπονητής παραμένει στο τιμόνι.

Δεν είναι ο μόνος: δημοσιεύματα αναφέρουν ότι και οι Ροντρίγκο, Βαλβέρδε, Ντίαζ, Μεντί και Έντρικ υποστηρίζουν ότι θα προτιμούσαν την αποχώρηση του Αλόνσο. Αντίθετα, στο πλευρό του προπονητή φαίνεται να στέκονται οι Εμπαπέ, Γκιουλέρ, Χούσεν και Καρέρας.

Con mayor o menor grado de culpa del entrenador, la situación de Xabi Alonso empieza a ser insostenible. Hay varios jugadores (más de los que la gente piensa) que quieren un cambio. Y voces importantes en los despachos que empiezan a verlo necesario. Cóctel explosivo. pic.twitter.com/NQ5O0QX4YP — Picón (@JorgeCPicon) November 24, 2025

Ο δημοσιογράφος Χόρχε Πικόν σημειώνει ότι οι φωνές διαμαρτυρίας δεν περιορίζονται μόνο στους παίκτες, αλλά έχουν αρχίσει να ακούγονται και στα υψηλά κλιμάκια της διοίκησης, δημιουργώντας περαιτέρω πίεση στον Τσάμπι Αλόνσο ενόψει της συνέχειας της σεζόν αλλά και του κρίσιμου αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό την προσεχή Τετάρτη για το Champions League.