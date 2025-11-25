Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή η σύζυγος του Ρίτσαρντ Μπράνσον,Τζόαν. Την είδηση έκανε γνωστή ο επιχειρηματίας με ανάρτησή του στα social media, αποχαιρετώντας τη σύντροφό του των τελευταίων 50 ετών.

«Με την καρδιά μου συντετριμμένη μοιράζομαι ότι η Τζόαν, η σύζυγος και σύντροφός μου εδώ και 50 χρόνια, έφυγε από τη ζωή. Ήταν η πιο υπέροχη μητέρα και γιαγιά που θα μπορούσαν ποτέ να ευχηθούν τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Ήταν η καλύτερή μου φίλη, ο βράχος μου, το φως που με καθοδηγούσε, ο κόσμος μου. Θα σ’ αγαπώ για πάντα, Τζόαν», έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook.

Η Τζόαν Μπράνσον, με την οποία ο Ρίτσαρντ Μπράνσον απέκτησε δύο παιδιά, εδώ και χρόνια αναφερόταν ως ο «βράχος» και η «πηγή σοφίας» του επιχειρηματία. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1989 στο νησί Νέκερ στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, έντεκα χρόνια μετά την πρώτη τους γνωριμία, όταν τα παιδιά τους, Χόλι και Σαμ, ήταν οκτώ και τεσσάρων ετών αντίστοιχα.

Η Τζόαν Μπράνσον γεννήθηκε στη Γλασκώβη το 1948 και προερχόταν από οικογένεια με ταπεινές καταβολές. Ο πατέρας της εργαζόταν ως ξυλουργός σε πλοία για να συντηρήσει εκείνη και τα έξι αδέλφια της.