Για το τροχαίο που προκάλεσε τέλη Σεπτεμβρίου στη Φιλοθέη και την δημοσιότητα που πήρε αυτό, την ανάγκη που είχε για αποδοχή πριν από αρκετά χρόνια και τις κρίσεις πανικού που πάθαινε, μίλησε ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο δημοφιλής ηθοποιός στην εκπομπή «Στούντιο 4», μίλησε αρχικά για την εικόνα που έχουν προβάλλει για εκείνον τα media. «Προσπαθούν οι άλλοι να βάλουν μια ταμπέλα σε εμένα και εκεί μπερδεύονται. Έχω τρομερές αντιφάσεις σαν άνθρωπος και δεν μπορεί κάποιος να με τοποθετήσει κάπου. Και γιατί να το κάνει άλλωστε; Εγώ κάνω αυτό που γουστάρω και δεν με νοιάζει τι λεζάντα θα βάλει ο καθένας πάνω μου. Τα Μέσα το κάνουν, γιατί οι άνθρωποι που σε ξέρουν, ξέρουν ποιος είσαι. Όταν με παρουσιάζουν σαν έναν μπρουτάλ τύπο, αναγκαστικά ο άλλος έχει για εσένα μια εικόνα, που του έχουν προβάλλει οι άλλοι. Εγώ δεν είμαι τέτοιος τύπος» είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν με ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων. Αν θες να έχεις την αποδοχή όλων, είσαι ψεύτης. Αυτό έχει κόστος, θα έρχεσαι σε συγκρούσεις. Εγώ είμαι ελεύθερος, δεν υπερασπίζομαι καμία εικόνα. Αυτό με την αποδοχή έχει τελειώσει εδώ και δέκα χρόνια. Πριν είχα τεράστια ανάγκη για αποδοχή» είπε στη συνέχεια και πρόσθεσε: «Είχα αγωνία μέσα μου. Έσκασα κάποια στιγμή. Έπαθα κρίσεις πανικού συνεχόμενες, πήρα αντικαταθλιπτικά για να στανιάρω, ήταν τόσο σοβαρό. Ήμουν πάνω στη σκηνή και έπαιζα με κρίση πανικού, μιάμιση ώρα».

Μιλώντας για το τροχαίο που προκάλεσε πριν από λίγο καιρό στη Φιλοθέη, ο Βασίλης Μπισμπίκης είπε: «Πέρασε, έκανα ένα λάθος, χτύπησα δύο αυτοκίνητα και το πλήρωσα ακριβά. Τελείωσε, πέρασε, έμεινε πίσω. Η αποκατάσταση της αλήθειας δεν με αφορά. Όταν θέλει κάποιος να πιστεύει κάτι για ό,τι συμβαίνει, συνεχίζει να το πιστεύει. Είναι δύσκολο να αποκαταστήσεις την αλήθεια. Εσείς στα media δεν ενδιαφέρεστε για αυτό. Στα media θα προβάλλουν αυτό που πουλάει. Με όσους εκτιμώ, αγαπώ και είναι γύρω μου, με αυτούς τους ανθρώπους θέλω να έχω μια σύμπνοια, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μη νομίζουν, ότι είμαι χωρίς ηθική, χωρίς αξία, ότι δεν αναλαμβάνω ευθύνες κι όλα αυτά. Τους άλλους δεν μπορώ να τους πείσω».

Είπε ακόμη, ότι συζήτησε με τον γιο του για το τροχαίο, σημειώνοντας ότι «έπρεπε να μιλήσω στον γιο μου για όλο αυτό που συνέβη με το ατύχημα. Έπρεπε να εξηγήσω ποια είναι η αλήθεια, ποιο είναι το ψέμα. Με ενδιαφέρει να αποκαταστήσω την αλήθεια με τα πρόσωπα τα κοντινά μου, που τα αγαπώ και με αγαπάνε. Τους άλλους οκέι, τι να κάνουμε; Να γυρίσω το μυαλό ολονών;». Ο ηθοποιός εξήγησε, πως η μεγαλύτερη αγωνία του αφορά το παιδί του και τους ανθρώπους που είναι κοντά του.

«Σε σχέση με το παιδί μου, φοβάμαι. Φοβάμαι σε σχέση με τους ανθρώπους γύρω μου. Θέλω το παιδί μου και η Δέσποινα να είναι καλά, να έχουν υγεία. Προσπαθώ να μη χάσω τη σύνδεση με τον γιο μου, να την κερδίσω, δεν ξέρω αν την έχω 100%. Ο γιος μου θα γίνει 13 σε λίγους μήνες» είπε και πρόσθεσε: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα με τα παιδιά είναι όταν χάνουν τη σύνδεση με τον πατέρα και τη μητέρα. Χάνεται η σύνδεση όταν λες βλακείες στο παιδί, όταν δεν δίνεις τις σωστές απαντήσεις, όταν δεν μπορεί να σου ανοιχτεί. Αν χαθεί η σύνδεση το παιδί οδηγείται στον φόβο. Ο φόβος το οδηγεί το παιδί στις παρέες, τις συμμορίες, μπαίνουν σε αυτές και νιώθουν ασφάλεια».

Τέλος αναφέρθηκε και στο χορό με την συνάδελφό του Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι που προηγήθηκε του τροχαίου, λέγοντας: «Μετά μπαίνουν παθολογίες μέσα, μετά ξεφεύγει, πάει στη χυδαιότητα, όταν ξεφεύγει από το γεγονός. Τώρα πού ήμουν… Αν χορεύαμε και φιληθήκαμε με τη Δανάη, τη φίλη μου, που ήμασταν έναν χρόνο στον “Σασμό” και χορεύαμε και μας είδαν τα παιδιά από τον “Σασμό”. Πάνε να προκαλέσουν κάτι διαφορετικό, να διαστρεβλώσουν την εικόνα, να φτιάξουν μια άλλη κατάσταση, έναν κιτρινισμό. Εκεί βλέπεις ότι υπάρχει εμπάθεια. Γιατί δεν γίνεται σε όλους».