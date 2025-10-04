Αποκλειστικά στην κάμερα του Χαμογέλα και Πάλι μίλησε ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος βρέθηκε στο πλευρό του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι. Όπως είπε ο ίδιος, θέλησε να του δώσει κουράγιο μετά το κάλεσμα που έκανε ο κος Ρούτσι σε εκείνον και τη Δέσποινα Βανδή.

«Το λιγότερο που μπορούσα να κάνω είναι να έρθω και να δώσω κουράγιο σε αυτό τον άνθρωπο. Τον υποστηρίζουμε όλοι σε αυτό που ζητάει, το αυτονόητο δηλαδή, να μάθει πως πέθανε το παιδί του. Ήρθα ως άνθρωπος που βλέπει το δίκιο» τόνισε.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης ζήτησε δημόσια συγγνώμη για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη, όταν με το όχημά του προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

«Από την Κυριακή έχω πει συγγνώμη σε μία κυρία που είχε έρθει στο αστυνομικό τμήμα. Την επόμενη ημέρα μετά το δικαστήριο πήγα να τους βρω, αλλά ήταν δημοσιογράφοι απ’ έξω. Την Τρίτη το πρωί πήγα και τους βρήκα και του ζήτησα συγγνώμη. Το λέω δημόσια, συγγνώμη. Ήθελα πρώτα να τους δω στα μάτια, να τους ζητήσω συγγνώμη και μετά να το έλεγα δημόσια», είπε ο ηθοποιός.