Με έναν πρωτότυπο και απρόσμενο τρόπο αποκαλύφθηκε το τρακαρισμένο τζιπ που οδηγούσε ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης στη Φιλοθέη.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Ανθή Βούλγαρη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», όλα ξεκίνησαν από ένα σπασμένο φανάρι που ανακάλυψε κάτοικος της περιοχής, ο οποίος στη συνέχεια πήγε βόλτα με τον ανήλικο γιο του για να βρουν το όχημα, με τον μαθητή να βρίσκει πού είχε παρκάρει ο γνωστός ηθοποιός το τρακαρισμένο τζιπ.

Η περιγραφή για τον εντοπισμό

«Ακούστε τι έμαθα. Ένας μαθητής βρήκε που ήταν το αυτοκίνητο του Βασίλη Μπισμπίκη. Το Σάββατο που πήγε η αστυνομία εκεί να κάνει την αυτοψία, πήρε καταθέσεις, είδε και κάτι φανάρια κάτω, σου λέει από τα τρακαρισμένα αυτοκίνητα θα είναι. Έλα όμως που ένας περίεργος κύριος, γείτονας, πήρε το φανάρι γιατί του φάνηκε περίεργο, το έδειξε σε έναν άλλον φίλο του και έψαξαν να δουν τον σειριακό αριθμό.

Έψαξε λοιπόν και βρήκε ότι το αυτοκίνητο είναι η συγκεκριμένη μάρκα που οδηγούσε ο κύριος Μπισμπίκης. Το απόγευμα λοιπόν βγαίνει βόλτα στη γειτονιά μαζί με τον γιο του μήπως και δει το αυτοκίνητο. Κάτι που δεν έκανε η Αστυνομία. Και εκείνη την ώρα βλέπει το παιδάκι παρκαρισμένο κοντά στο πάρκο ένα αυτοκίνητο τρακαρισμένο.

Το δείχνει στον μπαμπά του, το βλέπει ο άνθρωπος, και καταλαβαίνει ότι είναι αυτό το αυτοκίνητο. Παίρνει στο 100, αλλά δεν απαντούσαν. Και στέλνει e-mail -δικηγόρος στο επάγγελμα ο κύριος- στην Τροχαία» ανέφερε η Ανθή Βούλγαρη.